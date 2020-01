TEMAD İl Başkanı Karahan: İç ve dış mihraklar karşılarında bizi bulacak

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Kayseri İl Başkanı Ertunç Karahan, \"Yıkıcı ve bölücü terör örgütleriyle, iç ve dış mihraklar, laik, demokratik, hukuk devletinin yılmaz savunucuları olarak her zaman karşılarında bizi bulacaklardır\" dedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı\'nda \'17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü\' dolayısıyla TEMAD tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Burada basın açıklaması yapan TEMAD İl Başkanı Karahan, \"Astsubay camiası olarak Türk tarihi boyunca Türk ordusunun önemli ve etkili bir parçası olduk. Asırlar öncesinden bugüne kadar Türk ordusunun teşkilat yapısı içinde değişik isimler ve unvanlarla yer aldık. Bugün ise astsubay olarak yer alıyoruz. Astsubaylar, kendilerine verilen tüm görevleri ülkenin her noktasında ve gerektiğinde dünyanın her yerinde özveriyle yerine getirmektedir. Yaklaşık 100 bin çalışan ve 150 bin emekli astsubay meslektaşımızın aileleriyle birlikte 1 milyonun üzerinde olan camiamızın yılda 1 günde olsa hayatlarını adadıkları mesleklerinin hatırlanması, kamu gündemine gelmesi ve bir arada olmaları mesleki dayanışma adına önemlidir\" diye konuştu. Türkiye\'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Başkan Karahan, şunları söyledi:

\"Yaşadığımız coğrafyada dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir arada huzur içinde yaşayabilmek adına mücadele etmek hepimizin görevi olmalıdır. Tüm dünya şunu bilmelidir ki ülkemizin güneyinde ve doğusunda terör destekli sözde devletin kurulmasına asla müsaade edilmeyecektir. Ülkemizin huzur ve güvenini, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan yıkıcı ve bölücü terör örgütleri ile iç ve dış mihraklar şunu unutmasınlar Laik, demokratik, hukuk devletinin yılmaz savunucuları olarak dün olduğu gibi bugün ve her zaman karşılarında bizi bulacaklardır. TEMAD, 15 Temmuz 2016 günü yıllarca içimizde gizlenerek Türk düşmanlarıyla birlik olup vatana ihanet eden FETÖ terör örgütüne karşı çok ciddi bir mücadele örneği göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin gerçek vatanseverleri, emniyet teşkilatımız ve asil milletimizin kahraman evlatları ile birlikte hareket ederek, demokrasilerde \'Söz de karar da milletindir\' diyerek milli iradenin üzerinde hiçbir güç, hiçbir girişimin kabul edilemeyeceğini amasız, fakatsız, kesin, net ve en ağır ifadelerle lanetlemiştir.\"



