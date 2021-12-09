TEMA Vakfı Genel Başkanı Ataç: Türkiye'de fosil yakıttan çıkış planının yapılması lazım

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Genel Başkanı Deniz Ataç, Birleşmiş Milletler (BM) COP26 iklim zirvesinden sonra ülkelerin enerji üretiminde fosil yakıttan çıkış planını yaptığını, artık Türkiye'nin de çıkış planını yapıp kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi.

Ataç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

TEMA Vakfı Kahramanmaraş Temsilcisi Abdurrahman Akbolat ile Afşin-Elbistan A ve B Termik Santralleri bölgesine de giderek incelemelerde bulunan Ataç, ziyaretlerinin son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Yaptığı inceleme sonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Deniz Ataç, dünyanın artık enerji üretiminde fosil yakıtlardan uzaklaştığını söyledi. Bununla ilgili de BM COP26 iklim zirvesinin yapıldığını hatırlatan Ataç, şöyle devam etti:

"Gezegen artık yok oluşa doğru gidiyor"

"Bu iklim krizi nedeniyle gezegen artık bir yok oluşa doğru gidiyor. Artık bütün dünya olaylara farklı bakmaya başladı ve çok yeni yapılan BM COP 26 dediğimiz iklim taraflar toplantısından sonra da bütün ülkeler artık kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış planlarını yapıyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye'nin de hızla, zaten bu birkaç senede olacak bir şey değil, 2053 diye bir tarih verildi ama belki burası çok daha önce olacak. Çünkü gerçekten Afşin-Elbistan ve Kahramanmaraş Türkiye'den en çok fosil yakıtlarının sağlık etkilerinden ve toprağa, havaya, suya etkilerinden etkilenen bir bölge. Dolayısıyla çıkış planının artık yapılıp kamuoyuna duyurulması lazım. Biz, bu konudaki çalışmalarımıza ve baskıya devam edeceğiz. Çünkü, dün gözlerimizle de gördük ve halen filtreler tamamlanmamış durumda, ne yazık ki baca gazları son derece zararlı bir şekilde çıkıyor, etraftaki insanlar başta olmak üzere bütün canlılar etkileniyor. Toprak etkileniyor, ki burası çok önemli bir tarım merkezi."

"Bölge halkı havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmalı"

Afşin-Elbistan bölgesinde yaptığı incelemede kömür sahalarının susuzlaştırma çalışmalarına da tanık olduğunu kaydeden Ataç, şu ifadeleri kullandı:

"Kömür sahalarına gittiğimizde de gözümüzle susuzlaştırma çalışmalarını gördük. 1 gram suyun hesabını yaparken, 1 damla suyu tasarruf etmeye çalışırken onlarca kuyudan, çok geniş borulardan büyük debilerle susuzlaştırma için suların nasıl dışarı atıldığını görünce inanın iyi hissetmek mümkün değil. Burada çok ciddi atılması gereken adımlar var ve bölge politikacılarının, yöneticilerinin, halkının sahip çıkması gerekiyor. Eğer halkımız buna sahip çıkmazsa zaten hiçbir şey olmaz. Onun için bu bölgede yaşayan herkesin havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmaya davet ediyoruz"