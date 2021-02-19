TEMA Vakfı: Erzincan ve Tunceli mera alanlarının yüzde 66'sı maden ruhsatlı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Erzincan ve Tunceli'nin yüzde 52’sinin mera alanlarının ise yüzde 66’sının madenlere ruhsatlı olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda Kazdağları, Muğla ve ardından Artvin’e ilişkin raporları paylaşan TEMA Vakfı, Erzincan ile Tunceli'ye ilişkin çalışmalarını da açıkladı. TEMA’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Erzincan ve Tunceli illerini nasıl bir gelecek bekliyor?” dendi. Ayrıca açıklamada, “Haritalandırma çalışmaları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen resmi verilere dayanmaktadır. İhale, araştırma ve işletme safhalarındaki ruhsatların tümünü içermektedir” ifadelerine yer verildi.

TEMA Vakfı’nın paylaştığı önceki raporlarda Artvin’in yüzde 71’i, Muğla’nın yüzde 59’unun, Kazdağları’nın ise yüzde 79’unun madenlere ruhsatlı olduğu belirtilmişti.

"Türkiye’yi parsel parsel maden lobilerine satıyorlar"

TEMA’nın yeni raporunu değerlendiren CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “AKP döneminde Türkiye delik deşik ediliyor” dedi. Ülkede mera, orman, tarım, sit ve tarihi alanlarda maden aramalarının yapıldığına dikkat çeken CHP’li Öztunç, “Ülkenin kaynaklarını beş müteahhite peşkeş çekenler, hazineyi doldurmak için gözlerini Anadolu’ya diktiler” diye konuştu.

“Doğa elbet intikamını alır ve alıyor” diyen CHP’li Öztunç şu ifadeleri kullandı: Biz AKP’nin artık bu talana son vermesini istiyoruz. İktidarı kaybeden AKP, memlekete kıyıyor. Bölgede mera alanlarının yüzde 66’sını maden şirketlerine peşkeş çekmişler. Ne bıraktılar geriye? Bu nasıl bir hırs, gözü dönmüşlük. Türkiye’yi parsel parsel maden lobilerine satıyorlar.”

"Tehdit altında"

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise yaptığı açıklamada hazırladıkları raporlara değindi. “TEMA Vakfı olarak toprağımızın, doğa ve tarım alanlarımızın, su varlıklarımızın ve kültürel değerlerimizin korunmasını talep etmekteyiz” diyen Ataç şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin bozkır, mera ekosistemlerinin içinde yer aldığı, ülkemizin hayvancılığının, bal üretiminin merkezi olan bölgede meraların 66’sı madencilik ruhsatlarının tehdidi altındadır.”