Tem otoyolunun bu kısmı 26 gün boyunca trafiğe kapanacak!

Bolu'nun Gerede İlçesi Cankurtaran mevkiisinde, TEM yolunun Ankara yönü, üstyapı yenileme çalışması nedeniyle 22 Ekim'den itibaren 26 gün süreyle ulaşıma kapatılacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gerede Kavşağı-Çamlıdere Kavşağı arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında, Cankurtaran mevkii İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılacak olup, trafik Ankara- İstanbul istikametinde iki yönlü olarak düzenlenecektir. 22 Ekim tarihinde başlayacak olan çalışmanın 17 Kasım tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Sürücüler, bu bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.