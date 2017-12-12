TEM Otoyolunda kaza: İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul Kurtköy'de TEM otoyolunda meydana gelen kazada bir kamyon ile 2 TIR birbirine girdi. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy Mevkii’nde meydana geldi. Gebze’den İstanbul istikametinde seyir halinde olan Recep Çataltaş’ın kullandığı 34 JH 3978 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 PM 090 plakalı kamyona çarptı, o da önündeki 34 GDK 83 plakalı TIR’a çarptı.

Kamyon alev aldı

Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun alev aldığını gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda, polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Recep Çataltaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ortadaki kamyonda sıkışan Necati Yüksel ve Hasan Çalık itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı Marmara Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.