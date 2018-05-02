TEM OTOYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye TEM Otoyolu\'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu çakmak mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametinde ilerleyen Mehmet Bingöl\'ün kullandığı 34 J 2981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Bingöl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bingöl ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

“BİR ANDA SAĞ ŞERİTTEN MAKASA GİRDİ\"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cengiz Timuroğlu “Sağ şeritten geliyordu. Biz orta şeritte ilerliyorduk, bir anda sağ şeritten makasa girdi, sonra da bize vurdu. Aracımda en kötü 15 bin liralık masraf var\" iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobillerden görüntü

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Sürücülerle röp.

-Genel ve detaylar

