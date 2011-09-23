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Yaşam

Tem otoyolunda çalışma KOCAELİ (A.A)

23 Eylül 2011 20:30

-Tem otoyolunda çalışma KOCAELİ (A.A) - 23.09.2011 - TEM otoyolunun Körfez-İzmit kavşakları arasında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle yol günün belirlenen saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, TEM otoyolunun Körfez Kavşağı-İzmit (Doğu) kavşağı arasındaki kesiminde yol üst yapısının yenilenmesi için asfalt çalışmalarına 18 Eylül'de başlandığı belirtildi.15 Kasım'da çalışmaların tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, ''Çalışmaların yapılabilmesi için İzmit kavşağı mevkisinden başlayıp, Kuzey yolu tamamen trafiğe kapatılarak, çalışma mahalline göre uygun kavşakta trafik D-100 karayoluna yönlendirilecektir'' denildi. Otoyol çalışmalarının hafta içi her gün 22.00-07.00 saatleri arasında yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Cumartesi günü de saat 22.00'de kapatılacak yol, Pazar sabahı 11.00'de açılacaktır. Pazar akşamı ise yol saat 24.00'de yol trafiğe kapatılarak, Pazartesi sabahı saat 07.00'de tekrar açılacaktır. Bu çalışmalar sırasında geçici trafik işaretlemeleri yapılacak ve gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir.''

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