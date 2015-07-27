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Yaşam

Sıcaktan bayılan büyükbaş hayvanları, TEM Otoyol kenarında kestiler

Çevre sakinleri duruma müdahale etti

27 Temmuz 2015 21:08

İstanbul TEM Otoyolu'nda mezbahayı andıran görüntüler ortaya çıktı. Aşırı sıcaktan fenalaştığı iddia edilen büyükbaş hayvanlar taşındıkları kamyondan indirilerek, otoyol kenarında kesildi.

Cnn Türk’te yer alan habere göre, kapalı kamyonda taşınan büyükbaş hayvanlar aşırı sıcaktan fenalaştı. Bunun üzerine, kamyon şoförü ve beraberindeki kişiler büyükbaş hayvanları TEM Ümraniye Kavacık Otoyolu üzerinde kesti. Çevre sakinlerinin müdahale ettiği olayda gerginlik çıktı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Hayvan Hakları İzleme Komitesi harekete geçerek, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne sorumluların cezalandırılması için başvuruda bulundu.

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