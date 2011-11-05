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Yaşam

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu BOLU/DÜZCE (A.A)

05 Kasım 2011 14:17

-TEM otoyolunda bayram yoğunluğu BOLU/DÜZCE (A.A) - 05.11.2011 - Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabah saatlerinden itibaren TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönünde araç yoğunluğu yaşanırken, zaman zaman meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.  TEM otoyolunun Düzce kesimindeki 1. ve 3. viyadük ile Kaynaşlı'nın Bolu Dağı kesimine kadar uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlenirken, Ankara-İstanbul yönü ile D-100 karayolunda yoğunluk yaşanmıyor. Bu arada Bolu ve Düzce Emniyet Müdürlüklerine bağlı çok sayıda trafik ekibi, otoyol güzergahında görev yaparken, belirli kesimlerinde de radarlarla hız kontrolleri gerçekleştiriyor. Sürücüleri dikkatli araç kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, hatalı sollama, aşırı hız, yakın takip yapmamalarını ve emniyet şeridini kullanmamaları için çağrıda bulunuyor. TEM otoyolunun Bolu ve Düzce kesimindeki yoğunluğun bu gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

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