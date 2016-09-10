T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TEM otoyolunda bayram yoğunluğu başladı

Zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesine neden oldu

10 Eylül 2016 12:15

TEM otoyolunun Ankara istikametinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler yoğunluğa neden olurken, trafik yoğunluğu haritasında ise İstanbul iç bölgeleri yeşil kalırken, yoğunluğun arttığı İstanbul çıkış bölgeleri ise kırmızı olarak görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tatilciler TEM otoyolunun Ankara istikametinde ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda araç yoğunluğuna neden oluyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.  Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. 

Dokuz günlük bayram tatili için yola çıkacak olanlara uyarılarda bulunan ekipler, tatilcilerden, araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, yorgun, uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, uzun sürecek olan seyahatlerde sık sık mola vererek dinlenmelerini, otoyollarda durarak mola vermemeleri gerektiğini, işaret ve işaretçilere uymaları gerektiğini belirtti. 

Öte yandan, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Gerede kesiminde zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesine neden oldu. 

ETİKETLER

TEMKurban Bayramıtrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24