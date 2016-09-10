TEM otoyolunda bayram yoğunluğu başladı

TEM otoyolunun Ankara istikametinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler yoğunluğa neden olurken, trafik yoğunluğu haritasında ise İstanbul iç bölgeleri yeşil kalırken, yoğunluğun arttığı İstanbul çıkış bölgeleri ise kırmızı olarak görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Tatilciler TEM otoyolunun Ankara istikametinde ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda araç yoğunluğuna neden oluyor. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.



Dokuz günlük bayram tatili için yola çıkacak olanlara uyarılarda bulunan ekipler, tatilcilerden, araçlarının bakımlarını yaptırmalarını, yorgun, uykusuz bir şekilde yola çıkmamalarını, uzun sürecek olan seyahatlerde sık sık mola vererek dinlenmelerini, otoyollarda durarak mola vermemeleri gerektiğini, işaret ve işaretçilere uymaları gerektiğini belirtti.



Öte yandan, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Gerede kesiminde zaman zaman etkili olan sis görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesine neden oldu.