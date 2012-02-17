Bolu Dağı ulaşıma kapandı!

T24 - Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bölgede kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştı. Bolu Dağı'nın Bakacak mevkisinde görüş mesafesi tipi nedeniyle 15 metreye kadar düşerken, rampayı çıkamayan araçlar yolda kaldı ve D-100 Karayolunun Ankara yönü ulaşıma tamamen kapandı. Karayoları ekiplerince yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapıldığı bildirildi. Öte yandan, Kızılay ekipleri, yolda mahsur kalan araçların sürücülerine sıcak kahve ve çorba ikram etti.

İstanbul'da son durum

İstanbul'da ise kar yağışı, özellikle gece saatlerinde, Hadımköy, Zekeriyaköy, Beykoz, Şile, Kartal ve Ümraniye'nin yükseklerinde etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre kar kalınlığı Beykoz ve Şile'nin köyleri ile Aydos'da 20, Zekeriyaköy'de 16, Çamlıca ve Çekmeköy'de 12, Ümraniye ve Hadımköy'de 7 cm'ye ulaştı.

Akşam devam edecek

Yapılan açıklamada, "Kar yağışının bu akşam geç saatlere kadar aralıklarla devam etmesi ve sonrasında İstanbul'u terk etmesi bekleniyor" denildi.