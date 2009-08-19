TEM Otoyolu tıkandı

Yağ yüklü TIR, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne seyir halindeyken, Molla Gürani Viyadüğü'nden aşağı uçtu. Trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde yaşanan kaza yüzünden TEM Otoyolu Asya-Avrupa geçişi Kozyatağı'na kadar tıkandı.



İstanbul trafiği yine felç oldu. Sabah saatlerinde bir TIR Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne seyir halindeyken, Molla Gürani Viyadağü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, koruma demirlerini aşıp, 20 metre yükseklikten aşağıya uçtu.



Yağ yüklü TIR 3'e bölünürken sürücü Yasin Karadağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda, sürücü Yasin Karadağ'in cesedini çıkarıbildi.



Polisler de Karadağ'ın çalıştığı şirketi arayıp, ailesine haber vermeye çalıştı. Parçalanan TIR'dan hız ölçen takometre aletini söken polisler, kazanın nedenini araştırırken, sürücü Karadağ'ın cesedi Paşabahçe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yol açık, ama trafik var



Trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde yaşanan kaza yüzünden TEM otoyolu Asya-Avrupa geçişi Kozyatağı'na kadar tıkandı.



Yol açık olduğu halde, emniyet şeridinde bekleyen, polis ve itfaiye araçlarını görüp yavaşlayan sürücüler yüzünden trafik felç oldu.