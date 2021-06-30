TEM Otoyolu’nda tersane işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda aynı istikametteki tersane işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Fatih Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Bahri B. idaresindeki otomobil ile Gölcük’te bulunan bir tersanenin işçilerini taşıyan İsmail A. yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs, bariyerlere çarparak refüje yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil ise takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Fahriye B., minibüste sıkışan sürücü İsmail A. ve 7 işçi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkışan sürücü, kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanmadan kurtulan bir kadın ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüs ve otomobilde bulunan yaralıların hastanelere götürülmesinin ardından vinçler yardımı ile kaldırıldı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.