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Kocali'de yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

05 Temmuz 2020 22:03

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 ölü olduğu öğrenilen kazada 17 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

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