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Yaşam

Kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu trafiğe açıldı

Kazaya 2 TIR ve bir kamyonet karışmıştı

06 Ocak 2020 18:03

TEM Büyükçekmece mevkiinde 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik açıldı.

Kaza TEM Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. 2 TIR ve bir kamyonet kazaya karıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık TIR'ı bariyeri aşarak yol kenarına düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol Edirne istikametine kapandı.

Kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Trafik Edirnekapı istikametinde yaklaşık 1,5 saat kapanmıştı. (DHA)

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