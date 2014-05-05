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Yaşam

TEM 81 günlük bakıma girdi, trafik çilesi başladı!

Trafiğe yakalanan sürücüler, "Bu halk bu çileyi hak etmiyor. 81 gün yol kapanır mı nasıl bir çiledir?" diye isyan etti

05 Mayıs 2014 20:56

TEM Otoyolu'nun Gebze-Körfez kavşağı ile Gebze-İzmit Doğu kavşağı arasında yapılacak çalışmalar sebebiyle bu güzergahta gece saat 03.00'ten itibaren 24 Temmuz'a kadar otoyol ulaşıma kapatıldı.

İstanbul'dan Ankara yönüne giden sürücüler otoyolun Gebze Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na katılıyor. Otoyolu'un Gebze kesiminde trafik kilitlendi, trafik adım adım akıyor. Yaklaşık 30 kilometre ilerleyen sürücüler tekrar Körfez Kavşağı'ndan otoyola dahil oluyor. Ancak Gebze Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na katılımdan itibaren uzun kuyruklar oluştu. Trafik adeta adım adım ilerliyor. Bazı sürücüler, TEM Otoyolu'nun kapalı olmasından haberi olmazken, bazıları da yolun 81 gün kapatılmasına tepki gösterdi.

 

'Bu zaten kurumlarımız huyudur'

 

Trafikte saatlerce bekledikten sonra D-100 Karayolu'na katılan sürücüler, "Bu halk bu çileyi hak etmiyor. 81 gün yol kapanır mı nasıl bir çiledir? Bu sıcakta bu yapılacak iş değil? Uyarı nerede yapılmış? Kimsenin haberi yok. Tamamen büyük bir saygısızlık. Daha önce bildirebilirlerdi. Köprüden itibaren uyarabilirlerdi. Bu zaten kurumlarımızın tamamen huyudur. 2 saatten 2 kilometre geldik. Daha ne kadar trafikte bekleyeceğiz Allah bilir" diyerek tepkilerini dile getirdi. 

Bu arada D-100 Karayolu'ndan trafikte yoğunluk gözleniyor. Öte yandan Kara yolları ekipleri de kapatılan yoldaki çalışmalarına belirlenen mevkilerde çalışmalarına başladı.

 

24 saat esasına göre

 

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, TEM’in Gebze Kavşağı ile Körfez Kavşağı arasındaki bölümünde üstyapı iyileştirilme çalışmaları yapılacağı, 81 gün sürmesi planlanan çalışmaların ‘24 saat esasına’ göre yürütüleceği, çalışmanın 24 Temmuz saat 17.00’de tamamlanacağı, onarımın yapılacağı güzergâhta TEM’e diğer bağlantı yollarının da kapatılacağı kaydedilmişti.

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