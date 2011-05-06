-TELSİZİNDEN ANONS AÇIĞA ALDIRDI ERZURUM (A.A) - 06.05.2011 - Erzurum'da görev yaptığı birimde yaşadığı sıkıntıları polis telsizinden duyuran emniyet amiri Erin Çoban, açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Yardımcısı Çoban'ın, önceki gün çalıştığı birimde göreviyle ilgili yaşadığı sorunları polis telsizinden duyurmasının ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa sevki istenen, ancak bu teklifi kabul etmeyen Çoban'ın soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Yardımcısı Çoban, önceki gün görev yaptığı birimde göreviyle ilgili yaşadığı sıkıntıları polis telsizinden duyurmuş, ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.