T24 LogoT24 Logo
Gündem

TELSİZİNDEN ANONS AÇIĞA ALDIRDI ERZURUM (A.A)

06 Mayıs 2011 16:15

-TELSİZİNDEN ANONS AÇIĞA ALDIRDI ERZURUM (A.A) - 06.05.2011 - Erzurum'da görev yaptığı birimde yaşadığı sıkıntıları polis telsizinden duyuran emniyet amiri Erin Çoban, açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Yardımcısı Çoban'ın, önceki gün çalıştığı birimde göreviyle ilgili yaşadığı sorunları polis telsizinden duyurmasının ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa sevki istenen, ancak bu teklifi kabul etmeyen Çoban'ın soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Yardımcısı Çoban, önceki gün görev yaptığı birimde göreviyle ilgili yaşadığı sıkıntıları polis telsizinden duyurmuş, ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24