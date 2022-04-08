"Telsiz iletişimi kayıtları, Rus askerlerinin Ukrayna'da sivil öldürmeyi konuştuklarını gösteriyor"

T24 Dış Haberler

Almanya istihbaratının ulaştığı Rus askerlerin radyo iletişim kanalından kesitler, Rus askerlerin Ukraynalı sivillere saldırmak için planlama yaptığını gösteriyor.

Almanya'nın dış istihbarat birimi BND'nin kanıtları çarşamba günü parlamenterlere sunduğu aktarıldı.

Radyo üzerinden yapılan konuşmalarla ilgili haberi ilk yayımlayan Alman dergisi Der Spiegel, kayıttaki Rus askerlerinin yaptığı planların geçen günlerde sokaklarında cesetlerin bulunduğu Buça kasabasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Konuşmalardaki bazı lokasyonların, Rus ordusu çekildikten sonra çekilen fotoğraflarda görülenlerle uyuştuğu ifade edildi.

Kayıtlar hakkında bilgisi olan bir kaynak, sızan iletişimlerde Rus askerlerin Ukraynalı asker ve sivilleri vurmadan önce nasıl sorguladıklarını tartıştığını aktardı.

Spiegel'in haberinde BND tarafından belirlenen bir grup Alman milletvekiline verilen kayıtların "Rusya'nın yalanlamalarını tamamen haksız çıkardığı" belirtildi.

Rusya, Buça'da sivil öldürüp cesetlerini sokaklarda bıraktığına dair iddiaları reddediyor; görüntülerin Rusya'yı zor durumda bırakmak için 'Ukraynalı radikaller tarafından sahnelendiğini' iddia ediyordu.