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Ekonomi

Telman İsmailov’a Moskova’ya dönüş vizesi çıktı

Antalya’da 1.5 milyar dolara inşa ettiği Mardan Palace otelinin açılışıyla Putin’i kızdıran Azeri asıllı Rus işadamı İsmailov, Moskova iş dünyasına dönüş vizesi aldı

07 Nisan 2012 09:07

Antalya’da 1.5 milyar dolara inşa ettiği Mardan Palace otelinin açılışıyla Rusya Başbakanı Vladimir Putin’i kızdıran Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov, Moskova iş dünyasına dönüş vizesi aldı. Moskova Belediyesi üç yıl aradan sonra İsmailov’un AST şirketine Kremlin Sarayı’na 700 metre mesafede lüks otel inşa izni verdi

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Telman İsmailov’un Rusya yönetiminin kara listesinden çıkartıldığı anlamına gelen haberi iş dünyasına hitap eden RBK gazetesi duyurdu.

Habere göre Moskova Belediyesi Eski Arbat caddesi köşesinde yer alan yarım hektarlık paha biçilmez arsayı İsmailov’un şirketine lüks otel inşa etmesi için tahsis etti. Sadece 50 odası olacak, süper lüks otelin 2015 sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

2009’da Mardan Palace otel açılışından hemen sonra Putin’in “Rusya’da otel yapacağına parayı Türkiye’de çarçur ediyor” eleştirisi alan İsmailov’un Moskova’daki en kârlı işi sayılan Çerkizovski toptancı pazarı da sıhhi gerekçelerle kapatılmıştı. 2008 yılında Forbes dergisi, İsmailov’un servetini 2 milyar dolar olarak göstermişti.

 

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