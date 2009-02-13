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Spor

Tello takımla çalıştı

Beşiktaş, ligde 15 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

13 Şubat 2009 02:00

Beşiktaş, ligde 15 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, takım halindeki kondisyon çalışmalarının ardından, bir süre pas antrenmanı yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Ekrem ile Holosko'nun katılmadığı, milli takım kampından dönen Tello'nun yanı sıra dün ayrı çalışan Gökhan Zan'ın takımla birlikte çalıştığı açıklandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, kampa girecek.

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