Telles, Ada'ya gidiyor; Galatasaray'ın kasası doluyor

Galatasaray'dan Porto'ya 6.5 milyon Euro karşılığında 2 yıl önce Porto'ya transfer olan ve anlaşma gereği sözleşmesinde sonraki satıştan pay maddesi bulunan Alex Telles Premier Lig'e gidiyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, eski Galatasaraylı sol bek için 35 milyon Pound'luk serbest kalma ücretini ödemeye hazırlanıyor. Alex Telles'i 6,5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin satışından pay alacak. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Galatasaray, Telles'in satışından elde edilecek karın %10'unu alacak.