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Ekonomi

TeliaSonera 3.93 milyar lira temettü teklifi için anlaştı

Şirketin hisselerinin yüzde 35.88'i halka açık

25 Mart 2015 11:57

Turkcell'in ana hissedarlarından TeliaSonera diğer hissedarlarla birlikte Turkcell'in yarın yapılacak olan genel kurul toplantısında 3.93 milyar lira tutarın temettü dağıtımının teklif edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı, Turkcell hisseleri yüzde 5 yükseldi. İsveçli telekom şirketi TeliaSonera tarafından yayımlanan bültene göre, Turkcell'de yüzde 51 paya sahip olan Turkcell Holding'deki ortaklar temettü teklifi üzerinde anlaştı. Şirketin hisselerinin yüzde 35.88'i ise halka açık. 

Reuters'in haberine göre, Turkcell Holding'de TeliaSonera, Çukurova ve Alfa Telecom'un payları bulunuyor. Açıklamada Turkcell Holding oylarıyla gerekli çoğunluğun sağlanabildiğine dikkat çekilerek temettü teklifinin kabul edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Turkcell'de hissedarlar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2011 yılından bu yana genel kurul toplantısı yapılamıyor ve temettü dağıtılamıyordu. Turkcell'de TeliaSonera'nın doğrudan ve dolaylı yoldan yüzde 37.3, Çukurova Grubu'nun yüzde 13.76, Altimo'nun ise yüzde 13.22 hissesi bulunuyor. Şirketin hisselerinin yüzde 35.88'i ise halka açık.

 

 

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