Televizyonun yarattığı hastalık: Truman Sendromu

Uzmanlar, çok televizyon izleyenlerin ‘kendilerini bir televizyon şovunda yaşıyor’ sanmaya başlayabildiğini belirterek, bu hastalığa isim bile verdi.



ABD’li psikiyatrlar, yeni türeyen bir hastalık olan ve “Truman Sendromu” olarak adlandırdıkları hastalığa yakalanan insanların, kendilerini sürekli “bir televizyon şovunda yaşıyormuş gibi” zannettiklerini aktardı.



Milliyet'te yayımlanan habere göre, adını “Truman Şov” adlı filmden alan hastalığa yakalananlar, hayatlarının her aşamasının tıpkı filmdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda gösterildiğini zannediyorlar. Bilim insanları, bu hastalığın popüler kültürün ve televizyon kültürünün, insanların akli dengeleri üzerinde yarattığı etki açısından vardığı noktayı gözler önüne serdiğini söylüyor.



Araştırmacılar, bu yeni hastalığın psikiyatrik bir hastalık olabileceği gibi Parkinson ya da Alzheimer gibi nörolojik kaynaklı da olabileceğini vurguluyor.

