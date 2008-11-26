T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Televizyonun yarattığı hastalık: Truman Sendromu

Çok televizyon izleyenler ‘kendilerini bir televizyon şovunda yaşıyor’ sanıyor.

26 Kasım 2008 02:00

Uzmanlar, çok televizyon izleyenlerin ‘kendilerini bir televizyon şovunda yaşıyor’ sanmaya başlayabildiğini belirterek, bu hastalığa isim bile verdi.

ABD’li psikiyatrlar, yeni türeyen bir hastalık olan ve “Truman Sendromu” olarak adlandırdıkları hastalığa yakalanan insanların, kendilerini sürekli “bir televizyon şovunda yaşıyormuş gibi” zannettiklerini aktardı.

Milliyet'te yayımlanan habere göre, adını “Truman Şov” adlı filmden alan hastalığa yakalananlar, hayatlarının her aşamasının tıpkı filmdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda gösterildiğini zannediyorlar. Bilim insanları, bu hastalığın popüler kültürün ve televizyon kültürünün, insanların akli dengeleri üzerinde yarattığı etki açısından vardığı noktayı gözler önüne serdiğini söylüyor.

Araştırmacılar, bu yeni hastalığın psikiyatrik bir hastalık olabileceği gibi Parkinson ya da Alzheimer gibi nörolojik kaynaklı da olabileceğini vurguluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24