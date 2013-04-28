Televizyonun en iyileri belli oldu

4. Antalya Televizyon Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Drama Dizisi' ödülü Muhteşem Yüzyıl'a gitti. STAR TV'nin İşler Güçler adlı dizisi de 3 dalda ödüle layık görüldü.

Beyaz ekranın en iyileri belli oldu.

Mardan Palace Otel’de düzenlenen ödül törenine televizyon dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Gecede En İyi Dram Dizisi ödülü STAR TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Muhteşem Yüzyıl'a verildi. Muhteşem Yüzyıl ayrıca, En İyi Kadın Oyuncu (Meryem Uzerli) ve En İyi Dram Dizisi Yönetmeni (Yağmur-Durul Taylan) ödüllerini de aldı.

STAR TV'nin komedi dizisi İşler Güçler de 3 dalda ödüle layık görüldü.

Dizi, 'En İyi Yeni Sezon Komedi Dizisi' ödülünü alırken; başrol oyuncuları Ahmet Kural ile Murat Cemcir 'Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu', yönetmen Selçuk Aydemir ise 'En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni' ödüllerini almaya hak kazandı.

Oğuz Haksever ile Mehmet Barlas'ın birlikte sunduğu NTV'nin 'Makam Farkı' adlı programı da 'En İyi Müzik Programı' ödülünü aldı.

Faruk Bayhan, Osman Sınav, Abdullah Oğuz, İlker Bağış, Belçin Bilgin, Nebil Özgentürk, Defne Samyeli, Yüksel Aytuğ, Emel Müftüoğlu, Ali Eyüboğlu, Çiğdem Anat ve Cengiz Haydar Barut'un jüri üyeliğini yaptığı organizasyonda; onur ödülleri ise Halit Kıvanç, Seyfi Dursunoğlu ve Can Akbel’e verildi.



Gecede ödül alan kişi ve yapımlar şöyle:

En İyi Dram Dizisi:

Muhteşem Yüzyıl (STAR TV)



En İyi Yeni Sezon Dram Dizisi:

Karadayı (ATV)

En İyi Komedi Dizisi:

Seksenler (TRT)

En İyi Yeni Sezon Komedi Dizisi:

İşler Güçler (STAR TV)

Dram Dizisi En İyi Kadın Oyuncu:

Meryem Uzerli - Muhteşem Yüzyıl (STAR TV)

Dram Dizisi En İyi Erkek Oyuncu:

Kenan İmirzalıoğlu - Karadayı (ATV)

Komedi Dizisi En İyi Kadın Oyuncu:

Zuhal Topal - Avrupa Avrupa (TRT 1)

Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu:

Ahmet Kural, Murat Cemcir - İşler Güçler (STAR TV)

En İyi Dram Dizisi Yönetmeni:

Yağmur Taylan, Durul Taylan - Muhteşem Yüzyıl (STAR TV)

En İyi Komedi Dizisi Yönetmeni:

Selçuk Aydemir - İşler Güçler (STAR TV)

En İyi Uyarlama Senaryo:

Ercan Mehmet Erdem - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (STAR TV)

En İyi Dram Dizisi Özgün Senaryo:

Yıldırım Türker, Murat Uyurkulak, Seray Şahiner, Meriç Özen - Kayıp Şehir (KANAL D)

En İyi Komedi Dizisi Özgün Senaryo:

Birol Güven, Murat Aras - Seksenler (TRT 1)

En İyi Dram Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Zerrin Tekindor - Kuzey Güney (KANAL D)

En İyi Dram Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Necip Memili - Dila Hanım (STAR TV)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Derya Karadaş - Yalan Dünya (KANAL D)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncusu:

Okan Çabalar - Yalan Dünya (KANAL D)

En İyi Dram Dizisi Müziği:

Nail Yurtsever, Metin Kalaç - Benim İçin Üzülme (ATV)

En İyi Komedi Dizisi Müziği:

Burcu Güven, Aydın Sarman - Seksenler (TRT 1)

En İyi Dizi Film Görüntü Yönetmeni:

Erhan Makar - Benim İçin Üzülme (ATV)

En İyi Dizi Film Sanat Yönetmeni:

Selim Keleşoğlu - Harem (FOX TV)

En İyi Magazin Programı:

Pazar Sürprizi (SHOW TV)

En İyi Gündüz Kuşağı Programı:

Her Şey Tadında (TÜRKMAX)

En İyi Eğlence Programı:

Heberler (DIGITÜRK – TÜRKMAX)

En İyi Müzik Programı:

Makam Farkı (NTV)

En İyi Talk Show Programı:

Beyaz Show (KANAL D)

En İyi Şov İçerikli Yarışma Programı:

Ben Bilmem Eşim Bilir (KANAL D)

En İyi Bilgi-Kültür İçerikli Yarışma Programı:

Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

En İyi Kültür-Sanat Programı:

Hayat Deyince-Sunay Akın (SKYTÜRK 360)

En İyi Spor Programı:

Stadyum (TRT1)

En İyi Tartışma Programı:

Abbas Güçlü İle Genç Bakış (KANAL D)

En İyi Haber Programı:

Muhabir (SKYTÜRK 360)

En İyi Haber Bülteni Sunucusu:

İrfan Değirmenci İle Günaydın (KANAL D)

En İyi Belgesel Yapımı:

Hayatın Tanığı - Uludere'nin Anneleri (CNN TÜRK)