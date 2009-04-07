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'Televizyonun en berbat adamıydım'

Okan Bayülgen bugün ekranlarda kendisinin bile cesaret edemeyeceği programlar yapıldığını söylüyor

07 Nisan 2009 03:00

Okan Bayülgen bugün ekranlarda kendisinin bile cesaret edemeyeceği programlar yapıldığını söylüyor

Kanal D'de ekrana gelen Disko Kralı programında gündüz yayınlanan izdivaç programlarını eleştiren Okan Bayülgen, çarpıcı ifadelerde bulundu.

'Ben bu memleketin, televizyona başladığım zaman en serseri adamıydım, en berbat adamı bendim' diye konuşan Okan Bayülgen, kendisinin en serseri zamanında bile böyle bir şey yapamadığını belirtti.

Programının gece yarısı yayınlanması nedeniyle bir çok şey yapabileceğini ancak duyarlılık sergilediğini ifade eden Okan Bayülgen, 'Hala her şeyi ölçüp biçiyoruz ki, bu televizyon eve giriyor diye. Üstelik benim her şeyi yapmaya hakkım var, çünkü saat yarımı geçti. Yapamıyorum' dedi.

İzdivaç programlarında yaşlı adamlar ile genç bayanların yan yana getirilmesine de tepki gösteren Okan Bayülgen, bu programların yaşlıları kullandığını ve ilgili makamların bu duruma izin vermemesi gerektiğini anlattı.

Okan Bayülgen, programında bu tür programları sürekli olarak aşağıladığını da sözlerine ekledi.

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