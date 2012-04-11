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Yaşam

Televizyonu açtı, ev havaya uçtu

İstanbul'da minik Nisa Nur, televizyonu açtığı sırada doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama oldu ve evde yangın çıktı

11 Nisan 2012 23:36

İstanbul'da minik Nisa Nur, televizyonu açtığı sırada doğalgaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama oldu ve evde yangın çıktı. 2 yaşındaki Nisa Nur ile babası alevlerin arasında can verdi.

 
Ataşehir’de 5 katlı binanın 2. katındaki dairede doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Anne, baba ve 4 çocuğun bulunduğu evde, anne üç çocuğu alıp dışarı kaçmayı başardı, baba ile kurtarmaya çalıştığı 2 yaşındaki kızı can verdi.
 
Esatpaşa Mahallesi Yeşilova Sokak'taki binada saat 08.30 sıralarında önce patlama, ardından da yangın çıktı. Hülya Aktürk (37), çocukları Ömer (11), Reşit (6) ve Emre’yi (4) alıp kendini dışarı attı. Raşit Aktürk (50) de 2 yaşındaki kızı Nisa Nur'u dışarı çıkarmaya çalıştı. Baba ile kızı bu sırada alevlerin arasında can verdi.
 
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çocuklarını kurtarırken elinden ve yüzünden yaralanan anne Hülya Aktürk ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı. Bu sırada sinir krizi geçiren anne Hülya Aktürk'ü komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Ailenin 8 çocuğunun bulunduğu, patlamadan önce Seyran (23), Müzeyyen (20) ve Dilan’ın (18) işe gittikleri, ilköğretim okulu öğrencisi Osman’ın ise (13) okulda olduğu öğrenildi. İlk incelemede, doğalgaz sobasıyla ısınılan evde gece boyunca odaya gaz sızdığı, Nisa Nur’un uyandıktan sonra televizyonu açtığı sırada önce patlama meydana geldiği, sonra da evde yangın çıktığı belirtildi. İGDAŞ, yangının doğalgazdan kaynaklanmadığını bildirdi.
 
Baba ile kızının cesetleri morga kaldırıldı. Çevre sakinleri, ailenin mahalleye yeni taşındığını belirtti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

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