Televizyonlarımızdaki muhtemel gelecek



T24 - Çağnur Öztürk



Televizyon ekranlarımızda bizi bekleyen muhtemel gelecek listesi hazırladım;



En ağlatacak yeni baba karakteri, özetle yeni Halil Ergün:

Fox’ta yayınlanacak Babam İçin ile daha dizinin tanıtımında içler acısı monologuyla yürekleri dağlayan Metin Kaçan.



Kaçan, dizide 4 çocuklu bir gümrük memuru, dizi 4 Aralık’ta başlıyor.

İzleyicinin komediden ağır drama geçişi hazmetmesi, duruma alışması zaman alabilir. Ama Fox zaten dizilerine çok şans tanıyan bir kanal, hatta diğer kanallarda kaldırılan dizileri alıp zirveye taşıma başarısını gösteriyor.

Ekranın yeni fenomen kötüsü; Mahsun Kırmızıgül’ün Hayat Devam Ediyor dizisinde Kudret karakterini muhteşem canlandıran Roze Hubeş.



2012’nin en çok konuşulacak kişileri;



Mahsun artık cameo yapmaz, yani dizisinde bir daha görünmez, artık mesajı verdi kanımca; yönetmen olduğunu ilan etti, 2012’de bolca Kırmızıgül’den bahsedeceğiz artık takdir edelim. Dizide ne ararsak var değil, belli bir konu var. Dallas’a benzetmek toplumumuzun gerçeklerinden uzaklığı gösterir. Kırmızıgül’ü artık takdir edelim.

Çağan Irmak Kanal D’de başlayacak ve kesin izlenecek dizisi Keşanlı Ali Destanı ve vizyondaki sinema filmi Dedemin İnsanları ile kendinden çok söz ettirecektir.



En trajik tv olayı; Nihat Doğanların trajedisi

Nihat Doğan, Survivor’dan sonra strateji uyguladı hiçbir yere katılmadı hatta Survivor sonrası programlara da, Acun Ilıcalı’nın bundan ötürü kızgın olduğunu da düşünüyorum kesinlikleprojesi gayet tıkırında gidiyordu, magazin programına çıktı 50bini kaptı, mobilya reklamı aldı, resmi şekilde Somali ziyaretlerinde bulundu. Taa ki o olay kadar. Hababam Sınıfı’ndan da çıkarıldı.

Geçen akşam Okan Bayülgen’in konuğuydu, baktım aynı sözlerde hala 50bin aldığı programdaki sözleri söylüyor, it izi kurt izi minvalinde…it- at- kurt yani…

Nihat Doğanlar kendinizi tekrarlıyorsunuz kuzum siz ama!

Artık 2012’de tv ekranında bence Doğan’ı pek göremeyeceğiz projeleri iptal oluyor birer birer, o nedenle sosyal ortam sularına girdi ama ilk tweetini bile yazmıyor, yazdırıyor ya pes.

En vefalı izleyicisi olacak dizi; Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Malumunuz diziyi madem bu kadar konuşuluyor neden reyting almıyor diye eleştirdiler. Sanki sağlıklı bir sistem varmış gibi, ancak sağlıksız reyting sistemimiz böyle giderse Behzat Ç.’nin yükü artar ama izleyicisi sağlamdır ve her zaman arkasında durur. Hiçbir şey olmaz.





En sansasyonel dizi; Muhteşem Yüzyıl

Ocaktan itibaren Star TV’de yayınlanacak dizi, kanal için can simidi gibi olacak ve bir anda kanalın 1 yıl sonrasında görmek istenilen noktasının baş dayanağı olacak





En bir sezon daha devam ederler;

Star TV’nin iki yeni dizisinden Tek Başımıza, Bir Ömür Yetmez’den önce kaldırılır gibi geliyor. Bir Ömür Yetmez ise en az bir sezon sürer.Hayat Devam Ediyor’un zirveden! İndirdiği Adını Feriha Koydum da en fazla bir sezon daha devam eder gibi, daha doğrusu etmeli.

Asuman Krause’li, Var mısın yok musun da en fazla bir sezon devam eder. Çünkü sürekli Acun Ilıcalı ile kıyaslama yanlışı var. Zaten Endemol- Fox’un yeniden sürüm kararı yanlış oldu. Herkes Acun’un yakaladığı o tadı arıyor.





En umduklarım;



Çocuk istismarının olduğu diziler ve reklamların olmamasını diliyorum artık. Evy Baby reklamına Reklam Özdenetim Kurulu; ‘Kurul görüşü reklam veren ve reklam ajansına iletilmiş, Evy Baby reklam filminde gerekli düzeltmeler yapılmadıkça bu hali ile yayınlanmaması istenmiştir.’ diye açıkladı ancak reklamda açıkça çocuk istismarı var demiyorlar ve düzeltilecek hiçbir yanı da yok, komple yanlış, tekrar altını kocaman çizelim.

Şiddet ve tecavüz sahnelerinin, cinsel istismarın olmadığı diziler görelim.

Özgür iradeler ve duyuşlar olsun.





En tahminim;

TNT’de iptal olan Buzda Dans, Beyaz TV’de yayınlanır. Beyaz TV’nin tür açığı var çünkü.



En önerim;



Orhan Kılıç program sunsun, Böyle bir ismi gözden kaçırmamalı, kanallar hemen Orhan Kılıç gibi donanımlı birini transfer etme yarışına girmeli, benden önermesi demiştim daha önce de.











