-Televizyonlardaki çocuk işçiler güvenceye alınacak ANTALYA (A.A) - 05.12.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Prof. Dr. Davut Dursun, ''Çocuk ve genç işçilerin çalışma esas usullerine yönelik yönetmelik şu anda yayınlanmış bulunuyor. Fakat bu yönetmeliğe bakarsanız, 14 yaşın altındaki çocuklar söz konusu değil, 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların çalışmaları düzenlenmiş bulunuyor. Burada tiyatroda oynayan, sinema filmlerinde çalışan, televizyon yapımlarında çalışan, radyoda çalışan kişiler söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir boşluk var'' dedi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği tarafından düzenlenen 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun ile Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik bilgilendirme toplantısı, Antalya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun radyo televizyon sektöründe faaliyet gösteren yayıncıların hala önemli sorunları olduğunu söyledi. Dursun, hala çözüme ulaştırılmamış sorunlar olduğuna değinerek, ''Bazı ülkelerin aştığı merhaleleri biz hala aşamadığımız için ortaya çıkan durumlar var. Bir yandan baktığımız zaman (İyi bir mesafe katetmişiz) diyoruz, ama diğer taraftan, bazı ülkelerle kendimizi kıyasladığımız zaman da ciddi problemler var'' diye konuştu. Dursun, bir soru üzerine yeni RTÜK Yasası'nda ''Çocuklar istismar edilemez'' hükmü bulunduğunu hatırlattı. Sadece dizilerde değil, televizyon yapımlarında da çocukların aktör olarak kullanılmasının önemli bir konu olduğunu ifade eden Dursun, dünyanın pek çok ülkesinde çocukların çalışma koşullarının düzenlendiğini belirtti. Dursun, dünyada 18 yaşın altındaki çocukların televizyon, radyo, sinema ve tiyatroda çalışmasıyla ilgili düzenlemeler yapıldığını, Türkiye'de ise bu konuda bir boşluk bulunduğunu kaydetti. İş Yasası'nda sadece, 14-15 yaş altındaki çocukların çalışamayacağına ilişkin düzenleme olduğuna dikkati çeken Dursun, şunları söyledi: ''İş yasamız 14-15 yaşlarındaki çocukları çocuk işçi, 15-18 yaş arasındaki çocukları ise genç işçi kabul ediyor. Çocuk ve genç işçilerin çalışma esas usullerine yönelik yönetmelik şu anda yayınlanmış bulunuyor. Fakat bu yönetmeliğe bakarsanız, 14 yaşın altındaki çocuklar söz konusu değil, 14 ile 18 yaş arasındaki çocukların çalışmaları düzenlenmiş bulunuyor. Burada tiyatroda oynayan, sinema filmlerinde çalışan, televizyon yapımlarında çalışan, radyoda çalışan kişiler söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir boşluk var.'' Gerekli düzenlemenin yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma yürüttüklerini anlatan Dursun, bu konuda hazırladıkları dosyayı da bakanlığa gönderdiklerini bildirdi. Dosyanın şu anda bakanlığın ilgili birimlerinde incelendiğini belirten Dursun, ''Önümüzdeki günlerde konu üzerinde yeniden oturup çalışacağız'' dedi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de söz konusu alanlarda çocuk çalıştırılmasıyla ilgili bir çalışma yürüttüğünü kaydeden Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Önümüzdeki hafta Ankara'da, yaptıkları bu çalışmanın sonuçlarını açıklayacaklar. Onu da merakla bekliyorum nasıl bir yapı ortaya çıkacak diye. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili yasal veya yönetmelik anlamında bir düzenlemenin yapılabileceğini bekliyorum. Böyle bir ihtiyaç var. Çünkü çocukların bu konuda ciddi bir istismara uğradıkları, hem yapımcılar tarafından dile getiriliyor, hem de biz izleyiciler olarak çocukların mağduriyete uğradığını görüyoruz. Bu önemli bir sorun, bunun çözümlenmesi gerekiyor.'' Çocukların çalışma süreleri, koşulları ve ebeveynlerden izin alma mekanizmalarının netleştirilmesi gereğine işaret eden Dursun, ''Otobanda araba camı silen çocukla ekrana çıkıp şarkı söyleyen çocuk arasında istismar anlamında ne fark var'' diye sordu.