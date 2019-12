Televizyonlarda deprem yayınları

T24 - Çağnur Öztürk





Samanyolu Televizyonu’nda, Van için yardım kampanyası yapıldı. Canlı yayının sunuculuğunu Mehmet Akbay nam-ı diğer Gezegen Mehmet üstlendi. Kardeşlik Zamanı sloganıyla yapılan yayında ciddi bir miktarda bağış toplandı.



Tekrar diyorum ki televizyon gibi bir kitle iletişim aracını küçümseyen, anlamının içini boşaltmaya çalışanlar ve televizyon seyretmiyorum diyenlere selam gönderiyorum. Televizyon sadece eğlence aracı değildir, işte böyle kitlelere bir anda ulaşır ve böyle bir gücün oluşmasını sağlar.

En önemlisi kanal yöneticileri, yapımcılar ülkemizin zor günlerinde yayınlarında maksimum duyarlılığı göstermeli.



Daha önce de belirttiğim gibi hala böylesine zor zamanlarda televizyon kanallarında bir panik havası seziyorum, gerçekten de tam olarak ne yapmaları gerektiğini bilemiyorlar; yayınlarımızdaki denge sorunu devam ediyor. Bir kanalda eğlence devam ederken bir diğerinde depremden canlı yayın yapılıyor.







Bu toplum, tv izleyicisi üzerinde de travma yaratabilecek bir durum





Depremle birlikte kanallarda da artçı yaşanıyor. Ana kanalların deprem anında yayın yapmamaları ve normal akışlarına hiçbir şey olmamış gibi devam edip, sadece kendi belirledikleri saatte haber yapmalarını yanlış buluyorum. Medya toplumun aynası olmalı.



Başarılı yayınlarından ötürü CNNTÜRK’e tebrikler ve tabii ki twitterda tüm hassasiyetiyle yer alan CNNTÜRK Genel Müdürü Barış Tünay’a teşekkürler. TRT Haber ise Pazar günü Van’daki durumu en iyi aktarabilen kanaldı.







Sosyal Medyada tepkiler





Acun Ilıcalı sosyal medyada epey eleştirildi eğlence içerikli programları devam ettiği için ama bu konuda kesin bir bilgim yok kanal mı böyle bir karar verdi, daha önce çekilen programlar çünkü, kanalın insiyatifinde olabilir, o nedenle çok sert eleştirmemek gerekir tüm detayları bilmeden. Bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmalı. Hani tvlerdeki dengesizlik diye bundan bahsediyorum yapımcıların bir tutarlılığı olmalı.



Dün ise Van İçin Tek Yürek yayınında Van’a okul yaptıracağını açıkladı, bunu da ekleyeyim.

Okan Bayülgen, daha ilk gün bütün duyarlılığıyla TV8’de Gökmen Karadağ ile canlı yayın yaptı. Bütün hafta boyunca da devam ediyor.



Ilıcalı ile Bayülgen’i televizyonculuk açısından karşılaştırma gafletine düşmemeli, karşılaştırmak yanlış çünkü ikisinin televizyon için yaptıkları ve ortaya koydukları şeyler farklı, kulvarları farklı yani.



Küçük bir not; Sosyal medyadaki tepkilerin reytinglere etkisi söz konusu olamaz çünkü şu an reyting ölçümlerinin durumu ortada zaten, şu an güvenilir değil daha önce de yazmıştım.





Van İçin Tek Yürek Yayını





Dün akşam ise televizyon tarihimiz için bir ilk gerçekleşti. Yayın için emeği geçen herkese teşekkürler, tebrikler…





Kanal D, ATV, CNNTÜRK, Star TV, Fox, NTV, Kanaltürk, Beyaz TV, Kanal 24 televizyonları ve CNNTÜRK Radyo, Radyo D ve Radyo Moda’nın ortak yayınıyla, "Van İçin Tek Yürek" programı gerçekleştirildi. Ancak yayına katılacağı açıklanan TNT, Habertürk, A Haber katılmadılar. Show TV ise ortak yayına katılmayarak yakında kalkması mümkün dizilerinden Sensiz Olmaz’ı yayınlama tercihinde bulundu maalesef.



Ortak yayının sunucuları ise Beyazıt Öztürk, Şebnem Sunar Küçük ve birçok ekran yüzünün katılımıyla bağışlar toplandı. Beyaz tam ‘Deprem vergisiyle ilgili bu halk bir cevap bekliyor’ dedi ve Şebnem Sunar Küçük adeta Beyaz’ı uyarmaya çalışır gibi şu an hattımızda biri var diyerek konuyu değiştirdi. Ancak Beyaz tekrar konuya girdi isyan ederek.



TRT Haber'de ekrana çıkan Prof. Dr. Ahmet Ercan da tam Türkiye'deki şehirlerin çoğunun 1. derece deprem kırıklarının olduğu bölgelerde kurulduğunu, hükümetin zorunlu hale getirilen deprem vergisi ile yıkılan evleri yaptırması gerektiğini söylerken spiker tarafından sözü kesildi. Sosyal medya da tepkili bu konuda, Twitter daha önce dediğim gibi tam bir seslilik sarmalı oldu ve üyeler deprem anından beri kesintisiz yayın yaparak büyük katkılar sağladılar, adeta ortak yayın yaptılar.



Dün ise birçoğumuzun daha adını bilmediği bir örgütten tv izlerken haberim oldu ve gururlandım.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Van'da 3 gün içinde 10 doğum yapmışlar, Azra Bebek'i de müthiş deneyimleriyle kurtardılar. Göçük altında dahi ameliyat yapabilen profesyonel bir sağlık kadrosundan oluşuyor ve sadece ülkemizde bulunuyor.







Bağışlar ne olacak?





Samanyolu’nun yayınına bağlanan Cüneyt Özdemir’in dikkat çektiği bir nokta vardı. ‘Ben bağış yapmayacağım, bir gazeteci olarak bağışların nasıl değerlendirildiğini takip etmeye söz veriyorum’ diye altını çizdi. Van İçin Tek Yürek yayınındaki bağışları da takip etmesini rica ediyorum.



Son olarak umuyorum ki televizyonun gücü ve duyarlılıklarla toplanan bağışlar amacına ulaşabilir ve deprem konusundaki eksiklerimizin(özellikle de koordinasyon konusun

da) konuşulduğu yayınlar da tüm hızıyla dengeli bir şekilde devam eder.