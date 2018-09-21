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Televizyondan uyuşturucu ve terazi çıktı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi İlçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında televizyonun içine gizlenmiş metamfetamin ile bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi

21 Eylül 2018 03:00

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi İlçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında televizyonun içine gizlenmiş metamfetamin ile bir miktar kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Bursa\'nın Orhangazi İlçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, Ramadan M.\'ye ait eve baskın yaptı. Operasyonda evi didik didik arayan polis ekipleri, televizyonun söküldüğünü fark etti. Durumdan şüphelenen polisler, televizyonu indirerek, içine baktıklarında gördükleri karşısında hayrete düştü. Televizyonun içinden, satışa hazır vaziyette 25 küçük paket halinde 25 gram metamfetamin, 14 paket içinde toplam 6 gram kokain ve 1 adet hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan Ramadan M.’nin sorgusu sürüyor.

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