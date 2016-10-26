Televizyondaki haber, 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı

Tunceli’de bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Serkan K.’nin, bu yıl 4’üncü sınıfta okuyan öğrencisi M.M. adlı kızı 2 yıldır taciz ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan öğretmen Serkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Tunceli kent merkezindeki bir ilkokulun 4’üncü sınıfında okuyan 10 yaşındaki M.M., geçen hafta perşembe akşamı evde annesiyle birlikte televizyonda haberleri izlerken, küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili haberini gördü.



Annesine cinsel istismarın ne olduğuna ilişkin sorular soran M.M., aldığı yanıtların ardından, "Anne benim öğretmenim de senin bu anlattıklarını bana yapıyor" dedi.



Şoke olan anne, durumu eşine anlattı.



"Çocuğunuz okula gelmedi, bir sırun mu var"



Cuma günü kızlarını okula göndermeyen aile, ne yapacaklarını planladıkları sırada sınıf öğretmeni Serkan K. telefonla evi arayarak "Çocuğunuz okula gelmedi, bir sorun mu var?" dedi. Aile de, öğretmenin durumu anlamaması için "Hayır hocam bir sorun yok, pazartesi gelecek" yanıtını verdi. Aile, geçen pazartesi sabahı Tunceli Cumhuriyet savcılığına gidip, öğretmen Serkan K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük kızın, bir uzman eşliğinde savcılıkça ifadesi alındı. Çocuğun, öğretmeni Serkan K.’nin yaptıklarını şöyle anlattığı öğrenildi: "Beni iki yıldır sınıfta en arka sırada tek başına oturtuyordu. Derslerde yanıma gelerek ders çalıştırıyordu ve elleriyle beni sürekli elliyordu. Ben de ’öğretmenim beni seviyor’ diye düşündüm. Kimseye söylememi söyledi bana. Derste benim yanıma oturduğu sırada diğer öğrencilere kızarak ’Kimse arkaya dönmesin’ diye hep kızıyordu. Televizyonda cinsel istismar haberini duyunca ’cinsel istismar nedir?’ diye anneme sordum, annem bana anlatınca öğretmenimin bana cinsel istismarda bulunduğunu anladım ve her şeyi anneme anlattım."



"Suçunu itiraf etti"



Nöbetçi cumhuriyet savcısı daha sonra öğretmen Serkan K. hakkında gözaltı kararı çıkararak yakalanması için polise talimat verdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan öğretmen Serkan K., suçunu kabul etti. Öğretmen Serkan K.’nin verdiği ifadede, "Sınıfta en arka sırada oturuyordu, yanına oturup bacaklarını elledim, tepki vermeyince zaman ilerledikçe devam ettim. Bunu iki yıl boyunca sınıfta birçok kez yaptım. Onu hep en arkaya oturttum. Test çözüyordum, derslerine yardımcı oluyordum. Diğer öğrencilerin de arkaya dönmemelerini istiyordum" dediği öğrenildi.



"Cezaevine gönderildi"



Sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen öğretmen Serkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tunceli Kapalı Cezaevine konuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Polis ve okul yönetimi Serkan K.’nin başka öğrencilere cinsel istismarda bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak için uzman psikologlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Tutuklanan sınıf öğretmeni Serkan K.’nin biri erkek, diğeri kız 2 çocuk babası olduğu, kızının da M.M. ile aynı yaşta olduğu öğrenildi. Serkan K.’nin cezaevine girmesinin ardından polise gelen ailesi ve yakınları, durumu öğrenince, "En ağır cezaya çarptırılsın, cezası ne ise çeksin" dedikleri öğrenildi.