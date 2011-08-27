Televizyonda oh beee dedirten programlar







Çağnur Öztürk - T24



Artık ekranlarda yeni sezon tam anlamıyla başlıyor. 5 Eylül itibariyle dizi rekabeti ise kızışacak. Şu aralar ise en fenası da tekrarlanıp duran eski diziler.



Bu ortamda dizi izlemeyen izleyicilere oh beee dedirten program önerileri sunmak istedim. Çünkü hepimizin dizilerden bunalıp fellik fellik dramdan uzak, içimizi ferahlatacak, sıcacık, soluklanacağımız programlar aradığını düşünüyorum.

Yaşamdan Dakikalar



Hıncal Uluç, Nebil Özgentürk ve Sunay Akın'ın katıldıkları kültür-sanat programı cuma akşamları SkyTürk kanalında devam ediyor. Program Atv’deyken de pazar sabahları iyi bir takipçisiydim. Her hafta güzel bir konuk ile beraber doyumsuz sohbetler gerçekleşiyor.

Serra’nın Dostları



Programın tanıtım cümlesi şöyle; Sohbeti keyifli, ünü Türkiye sınırlarını aşmış, sinemamızın bol ödüllü oyuncusu Serra Yılmaz, her Perşembe ünlü dostlarını ağırlayacak, NTV Yeşil Ekran için sohbet edecek. Serra Yılmaz, gerçekten de dostlarını alıyor bir güzel sohbet ediyor, yiyor, geziyor sanki hiç kamera yokmuş gibi, o kadar doğal ve sıcak bir program. Umarım sezonda devam eder.



Gani Müjde’nin de konuklarını alıp tekneyle yolculuk yaptığı programını çok severek izlerdim.

Üç Nokta



Ünlü yazar İskender Pala, Nihal Bengisu Karaca ile siyaset bilimci ve akademisyen Koray Çalışkan’ı sunduğu program geçen hafta cuma Habertürk’te başladı. Toplumsal, kültürel ve siyasal boyutlarıyla değişimi anlamak ve anlamlandırmak için yola çıkan program çok dingin. Paldır küldür geçen ve sonucunda izleyiciye hiçbir şey vermeyen tartışma programlarından sonra alışılmadık bir format çıkıyor karşımıza. Kimse kimsenin sözünü kesmiyor, herkes birbirni nezaketle dinliyor. Kısacası dinlemenin ve anlatmanın güzelliği bu programda.

Doğru mu? Yanlış mı?



ihsan Varol, Türk Dil Kurumu’ndan ödüllü yarışma Kelime Oyunu ile evlerimize epeydir konuk oluyordu. Ancak Bloomberg HT sanırım artık formatın miyadını doldurduğunu düşünerek değişikliğe gitme kararı aldı ve ortaya Doğru mu, Yanlış mı? çıktı. İhsan Varol, yine çok başarılı, sağlam sorular hazırlayarak izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor.



Ama hangisi derseniz ben Kelime Oyunu keşke devam etseydi derim.

Bizden Nağmeler



Dr. Adnan Çoban’ın sunduğu programda, konuk sanatçıların yorumu ile Türk Müziği eserleri izleyiciyle buluşuyor. Kanal 24 ekranında yayınlanan programda müziğimiz üzerine sohbetler gerçekleşiyor. Özellikle Sanat Müziği’ne büyük ilgim olduğu için programı kaçırmıyorum. Daha önce de TRT’de Uğur Çınar’ın sunduğu Bir Tatlı Huzur’u beğeniyle takip ederdim.



