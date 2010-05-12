Televizyonda bekaret satacak!

T24

Avustralya’da başlayıp Amerika’ya taşınan yeni bir televizyon programı tartışmalara yol açtı. Programda gönüllü kadın ve erkek ‘bakireler’ televizyona çıkıp kendilerini tanıtacak ve en yüksek fiyatı verenlere bekâretlerini satacak.Avustralyalı belgesel yapımcısı Justin Sisely, bekaretlerin acık arttırmayla satışa sunulacağı reality şova çıkmak üzere birkaç genci ikna ettiğini açıkladı. Yapımcı, yetkililerin çekimleri gerçekleştirmesi halinde kendisine fuhuş suçlaması yöneltecekleri uyarısı yapmaları üzerine müzayedeyi Avustralya’nın Victoria eyaletinden Amerika Nevada’ya taşımak zorunda kaldı.Sisely tartışma yaratan projesini, en az üç gönüllü bulduğunu ifade ederek kamuoyuna açıkladı.Bakirelerin her birine müzayedede yer almaları karşılığında 20 bin dolar ödenecek, ‘satış fiyatlarının’ yüzde 90’ı da yarışmacıların olacak. Paranın geri kalanı, müzayedeye ev sahipliği yapan Nevada’daki bir geneleve gidecek. Teklifler internet ortamında verilecek, fakat teklif verenler finale katılacak ve yarışmacılarla yüz yüze gelecek. ‘Veronica’ adını kullanan 21 yaşındaki bir kadın yarışmacı, para kazanmak ve seks hakkındaki geleneksel algıları yıkmak için müzayedeye katıldığını söylüyor.Veronica, “Bekâretimi para için satıyorum, teknik olarak bu fuhuş olarak sınıflandırılacaktır, ama bu devamlı bir şey olmayacak. Yani bir fahişe olmayacağım. Pişmanlık duyacağımı düşünmüyorum” diyor.Erkek bakirelerden ‘Alex’ programa, seveceği biriyle tanışma yolu olarak bakıyor. Program yayımlanmadan eleştiri oklarının hedefi olan Sisely, ölüm tehditleri alıyor. Sisely, katılımcıların ebeveynlerince hoş karşılanmadığını kabul ederek, “Benden nefret ettiklerini düşünüyorum” diyor.