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Yaşam

Televizyonda Altın Günü olur mu?

Star TV’de öğlen kuşağında art arda yayınlanan iki program başladı. Altın Günü ve Gelin Duymasın.

23 Eylül 2011 03:00


Çağnur Öztürk - T24

Star TV’de öğlen kuşağında art arda yayınlanan iki program başladı. Altın Günü ve Gelin Duymasın. Bu programlar reality şov konusunda Star TV, Show TV’ye mi benzemeye başlıyor diye düşündürttü.

Altın Günü’nde, 5 kadın yarışmacı her gün birinin evinde toplanıp altın günü yapıyorlar. Yarışmacının evinin temizliğinden, ikram edeceği yemeklere, giyim kuşamından, makyaj ve saçına, aile içi ilişkilerinden, dünya görüşüne kadar pek çok şeyin konu edildiği yarışma sonunda 4 misafir ev sahibini değerlendirerek kendilerine verilen 20'şer altından istediği kadarını ev sahibinin kasasına atıyor, 5 günün sonunda kasasında en fazla altın bulunan yarışmacı tüm altınların yani 100 altının sahibi oluyor.

Fikir olarak ilk bakışta parlak bir format gibi geliyor ama program Show TV’nin Yemekteyiz’inin yemek değil de gün olmuş hali, yani Gündeyiz. Gündeyiz ve birbirimizi yemekteyiz de denebilir.

Yarışmacılar bir masa etrafında değil de koltuklarında yiyip dedikodu yapıp birbirlerini yerden yere vurup laf sokuyorlar. Altının değerinin arttığı günlerde ilgi görecek bir program ama hanımların kendi aralarında düzenlediği gerçek altın günlerinin samimiyeti yok. Televizyonda altın günü uygulamada hiç olmamış.

Diğer program ise Gelin Duymasın. Orijinal formatı Amerika'da bu sezon dünyaca ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in yapımcılığıyla ekrana gelecek Don’t tell the bride.
Damada verilen 15 bin TL bütçe ile yapılan düğün hazırlıkları ve bundan gelinin hiçbir şekilde haberdar olmuyor. Damat kendine verilen bütçe ile düğün öncesi yapılması gereken her şeyin seçimini yapıyor. Gelin ise her şeyden düğün günü haberdar oluyor.
Show TV’de daha önce birçok kez gelinli damatlı program yapıldı ve uzun ömürlü olamadılar.

Star TV’deki Gelin Duymasın’da ise çok ağır bir kurgu ve seslendirme var, seslendirmeyi damata arkadaşlık ediyormuş gibi yapan bir erkek sesi yapmalı. Ya da dış ses tamamen kalkıp programda yer alan herkesle kısa kısa anlık röportajlar daha fazla yer o almalı.

Dramın çok olmadığı bu tarz reality şovlarda bu denli ağırlık gitmiyor, mutlaka programa dinamizm getirilmeli yoksa ömrü diğer gelin damat şovları gibi kısa olur.



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