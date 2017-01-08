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Medya

Televizyona çıkmak için hangi ünlü, ne kadar para istiyor?

Fedon, ekrana çıkmak için Mehmetçik Vakfı'na 'adına yakışır' bir bağış yapılmasını istiyor

08 Ocak 2017 17:19

Bazı ünlü isimler konuk olarak çağrıldıkları TV programlarından para talep ediyor.

Posta'da yer alan habere göre işte televizyona çıkmak için para isteyen ünlüler:

Emrah (50 bin TL)

Kibariye (30 bin TL)

Bülent Ersoy (30 bin TL)

Ümit Besen (10 bin TL)

Hande Yener (10 bin TL)

Serkan Kaya (10 bin TL)

Banu Alkan (5 bin TL)

Dilber Ay (3 bin TL)

Demet Akalın (Ekrana çıkmak için Mehmetçik Vakfı'na 40 bin TL bağış yapılmasını istiyor)

Fedon (Ekrana çıkmak için Mehmetçik Vakfı'na 'adına yakışır' bir bağış yapılmasını istiyor)

ETİKETLER

EmrahKibariyeBülent ErsoyÜmit BesenHande YenerSerkan KayaBanu AlkanDilber Ay

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