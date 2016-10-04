Televizyon ve radyoların kapatılmasına protesto: Haber alma hakkımız engellenemez!

Radyo ve televizyon kanallarının polis baskınlarıyla mühürlenmesine, yayınların karartılmasına karşı Galatasaray Meydanı'nda buluşuldu.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar çerçevesinde, çok sayıda radyo ve televizyonun kapatılmasına karar verilmişti.

Radyo ve televizyon kanallarının polis baskınlarıyla mühürlenmesine, yayınların karartılmasına karşı basın emekçileri, Galatasaray Meydanı'nda bir eylem gerçekleştirdi.

Buluşmada DİSK Basın İş adına konuşan Faruk Eren, bugünü basın tarihinin en karanlık günüdür olarak nitelerken, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Uğur Güç, kapısına mühür vurulan TV'ler ve radyoların, emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin sesini taşıyan kanallar olduğunu belirtti. Eylemde, "Haber alma hakkımız engellenemez" sloganı atıldı.

Kapatılan kurumlardan tepki

DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren: Basın hep baskı altındaydı bu ülkede. Ama son 1 haftada yaşananları hiçbir dönem yaşamadık. Cemaat medyası diyerek 3 bin üzerinde meslektaşımız işsiz bırakıldı, hapishanedeki gazeteci sayısı 100'ü geçti. 23 yayın kurumunun kapatılması karanlıktır. Bu karanlığı dayanışarak yırtacağız. Şu an yanımızda olmayan medya şunu unutmasın bir gün sıra onlara da gelebilir.

Hayatın Sesi Televizyonu Program Koordinatörü Arif Koşar: 23 radyo ve TV keyfi olarak kapatıldı. Bizi susturamazlar. Gerçekleri iktidarın gözüne, halkın da bilgisine sunacağız. Yılmayacağız, susmayacağız. Darbecileri cezalandırmak için yapıldığı söyleniyor. Darbe olsa bugün yaşananlar olurdu. O yüzden kimse darbecilerle mücadele edildi yalanını söylemesin. Milli güvenlik diyorlar. Milli güvenliği 14 yıl boyunca besledikleri cemaat ve AKP iktidarı tehdit etmiştir. Halkın güvenliğini ve iktidarın ülkenin güvenliğini tehdit eden sizlersiniz. 23 radyo ve TV işçiler öldüğünde kimse ses çıkarmasın diye, Gezi'de olduğu gibi faşizme karşı çıkıldığı zaman tüm TV'ler penguen belgeseli yayınlasın diye, Cizre'de, Sur'da insanlar öldürüldüğü zaman kimse görmesin diye kapatılıyor. Bu ülkede sömürü, ırkçılık var, muhafazakar dayatmalar var. Tüm bu gerçekler ortaya çıkmasın diye kapatılıyoruz. Gerçek devrimcidir. Mutlaka yolunu bulup halka ulaşır gerçekler. Yılmayacağız, bir gidecek bin geleceğiz.

İMC TV Genel Koordinatörü Eyüp Burç: İMC dayanışmayı birlikte olmayı ve özgürlüğü anlatıyor. Bu amaçla 5 yıl önce yayına başladık. Ana akım medya cinsiyetçi, milliyetçi, ırkçı, militaristtir, devletçidir. Biz bunların aksi yönünde yayın yapmak için yola çıktık. Barış dili, barış gazeteciliği ile objektif habercilik anlayışıyla yola çıktık. Darbe iktidara karşı yapılacaktı iktidar darbeye karşı OHAL ilan etti darbeciler için. Bize neden OHAL uygulanıyor. Biz hangi darbeye destek vermişiz? Biz bütün darbelere karşı direnen bir birikimiz. Otorite ile demokratlar bir arada olamadığı için demokratları kıskaca alarak bitirmek istiyorlar. Bal gibi faşizm var bu ülkede. Biz direneceğiz. Susmayacağız. İfade özgürlüğü fikir özgürlüğü bir gün hepinize lazım olacak. Engizisyonlara boyun eğmeyeceğiz.

Özgür Radyo adına Leyla Aday: 19 arkadaşımız gözaltında. Arkadaşlarımız kapıyı açmadıkları için işkence edilerek gözaltına alındı. Özgür Radyo 21 yıldır milyonların sesidir. Müzik kutusu olmayacağız diyerek yayına başlamıştık. 4 yıl kapalı kaldı, çalışanları gözaltına alındı. Kadınların radyosuydu özgür radyo. Kadınların işçilerin sesi olmuştur. Kapatılan kurumların mikrofonları kapatılarak milyonların sesini kapattılar. Özgür basın susturulamaz.