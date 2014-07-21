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Politika

'Televizyon ve radyo kanallarını adaylara eşit fırsat tanımaya çağırıyoruz'

Denge ve Denetleme Ağı, 10 Ağustos'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimi için kampanya başlattı

21 Temmuz 2014 21:18

Cumhurbaşkanı seçiminde televizyon ve radyo kanlallarının adaylara eşit yer vermesi amacıyla Denge ve Denetleme Ağı kampanya başlattı.

Adil, tarafsız ve eşit propaganda yapılması için medyadan taleplerini sıralayan Denge ve Denetleme Ağı, "Halkın Cumhurbaşkanı’nı doğrudan seçmesiyle, Cumhurbaşkanı etik olarak halka karşı sorumlu olacak. Vatandaşların Cumhurbaşkanı seçimi için ilk defa oy kullanacağı bu süreçte, televizyon ve radyo kanalları, adayların mesajlarını iletebilmeleri için en önemli araçlardır" açıklamasını yaptı.

Denge Denetleme Ağı'nın o talepleri:

1. Kampanya süresince, yaptığınız haberlerde ve programlarda, adaylara eşit zaman ayırın. Fikirlerini, vatandaşlara aktarabilmeleri için, her adaya eşit fırsat tanıyın.

2.  Seçime katılan bütün adaylara, kampanya reklamı sürelerinde eşit imkan sağlayın.

3. Eğer bir adaya ücretsiz yayın süresi fırsatı tanıyorsanız, diğer adaylara da aynı fırsatı tanıyın.

4. Kampanya süresince, adayların temel konular hakkındaki duruşlarını ve fikirlerini, yaptığınız yayınlar aracılığıyla paylaşarak, seçmenlerin bilgilenmelerini sağlayın.

5. Eşitliği sağladığınızı göstermek adına, adaylara hangi programlarda yer verildiğinin, bu programların sürelerinin ve yayın saatlerinin, ücretsiz yayın süresi fırsatı tanındıysa, bu sürelerin ve adaylara ilişkin yayınladığınız reklamların sürelerinin bilgilerini kamuoyuyla paylaşınız.

Denge ve Denetleme Ağı'nın taleplerini içeren politika belgesi için tıklayın

 

 

 

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