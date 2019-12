Televizyon ve bizi bekleyen tehlikeler

Çağnur Öztürk - T24

İki karikatür ikisi de yaratıcı beyinlerin ürünü, internette denk geldim bizde de bu tür tasarımların olduğu bir site bulunuyor, ben bu tasarımları yabancı siteden aldım. Karikatürlere ilk bakışta önce bir tebessüm oluyor ancak daha çok televizyon ve olumsuzlukları, mümkün tehlikeleri konusunda düşündürtüyor.Daha önce de British Journal of Sports Medicine’da yayınlanan araştırma 25 yaşın üzerindeki 11 bin kişiyi kapsamayan bir araştırmadan bahsetmştim.Araştırma sonucu şöyleydi ; Televizyon izlemek, obezite ya da sigara içmek kadar sağlık problemi yaratabiliyor. Hareketsizce oturmak ve yerinizden kalkmadığınız için de sağlıksız beslenmek de uzun süre TV izlemenin yarattığı diğer sorunlar…ve hatta yarım saat TV izlemek 1 sigaraya bedel …gibi birçok sorun…Bu karikatür de bu durumu çok başarılı anlatıyor. Üzerine ek yapmaya gerek yok, yıllar değiştikçe insan- tv arasındaki ilişki ortada; bu tasarımı bizleri uyaran, bilinçlendirmeye çalışan bir çaba olarak algılamalıyız.Gösterebiliyorsanız diyalog kullanmayına çok iyi bir örnek, karikatüristlerin, çizerlerin, ressamların sadece göstererek anlatabilen zekalarına her zaman hayran olmuşumdur.Bu çizim tam olarak derialtı şırınga modeli (hypodermic needle theory)ni anlatıyor. Bu modelde kitle iletişim araçları karşısında izleyici- okuyucu pasiftir ve verilen mesajı fark etmeden bünyesine alıp o mesajın etki altına girer. Ancak her zaman medyadan minimum etki almak, sağlıklı ve medyayı doğru kullanabilecek çocuklar için bilinçli ebeveynlere ihtiyacımız var. Çocukların anne-babalarını RTÜK’e şikayet ettiği bir dönemde olduğumuzu unutmamalı, yani önce anne-babalar kendilerini dizilere kaptırmamalı ve sorumluluklarının farkında olmalılar.