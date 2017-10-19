Televizyon sunucusu Kseniya Sobçak, Rusya başkanlığına adaylığını açıkladı

Rus televizyon sunucusu ve St. Petersburg’un ilk seçilmiş belediye başkanı Anatoliy Sobçak’ın kızı Kseniya Sobçak, Rusya’da 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Sobçak, seçim kampanyası için hazırlanan internet sitesinde adaylığını duyurdu.



Rus televizyon sunucusu 36 yaşındaki Kseniya Sobçak’ın eylül ayından beri 2018 başkanlık seçimlerine aday olacağı yönündeki iddialar gerçek çıktı. Sobçak, seçim kampanyası için hazırlanan internet sitesinde adaylığını duyurdu. Sitedeki açıklamada “Ben Kseniya Sobçak. Rusya devlet başkanlığına adaylığımı koyuyorum” ifadesi yer aldı.

Sobçak, kampanya için hazırladığı videoda da 'herkese karşı aday' olduğunu belirtip oy istedi.

Sputnik'in haberine göre, Vedomosti gazetesine adaylığını duyurmak için gönderdiği bir mektupta da tüm seçmenlerin sandık başına gitmesini de isteyen Sobçak, seçim kampanyası için gerekli olan parayı Rus elitlerinin yardımıyla toplamayı umduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov: Siyaset sıfırdan başlaması gerek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dojd televizyonuna yaptığı açıklamada Sobçak’ın Rusya Anayasası çerçevesinde 2018 seçimlerine adaylık koymak için tüm kriterleri karşıladığını belirtti. Peskov, çok yenetekli, eğitimli ve siyasetle ilgilenmeye istekli olsa da, gazetecilik deneyiminin siyasetten çok farklı olması nedeniyle Sobçak’ın her şeye sıfırdan başlaması gerektiğini ve siyasi görüşlerinin de belirsiz olduğunu ifade etti.

Bu arada Rus kamuoyu araştırma merkezi Levada Center, pazartesi günü 2018 seçimleri için olası kadın adaylarla ilgili bir anket hazırladı. Katılımcıların yüzde 6’sı Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun, yüzde 1’i de politikacı İrina Hakamada’nın aday olabileceğini belirtti. Katılımcıların yalnızca yüzde 0.4’ü de Sobçak ve Duma vekili Natalya Poklonskaya’nın aday olabileceğini ifade etti.

Sobçak kimdir?

Televizyon sunucus olan Sobçak, St. Petersburg’un seçilmiş ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak ile eski Rusya Federasyon Konseyi üyesi Lyudmila Narusova’nın kızı. Sobçak 2012-2013 yılları arasında da kısa süre varlığını koruyan Rusya Muhalefet Koordinasyon Konseyi’nin üyesiydi.