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Sağlık

Televizyon karşısından kalkmayan erkeklerin spremleri de az oluyor

Yapılan bir araştırmaya göre, çok fazla oturup televizyon izleyen erkekler diğer hemcinslerine kıyasla daha az sperm üretiyor

05 Şubat 2013 09:40

Amerikan bilim insanlarının bir araştırmasına göre, televizyon başında çok fazla vakit geçiren erkekler daha az sperm üretiyor. Yeterli spor yapanların sperm sayısı ise hantallara göre yüzde 73 daha fazla.

“British Journal of Sports Medicine” adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma 18 ile 22 yaşları arasındaki 189 erkek üzerinde yapıldı ve  spor, beslenme ve televizyon alışkanlıkları ile sperm üretimi arasındaki ilişki incelendi.

Haftada 20 saat ya da daha fazla süre televizyon izleyen erkekler, çok az ya da hiç televizyon izlemeyen erkeklere kıyasla ortalama olarak yüzde 44 daha az sperme sahip.


Spor-sperm ilişkisi


Araştırmada sporun erkeklerin hayatında önemli bir role sahip olduğu da belirtilirken, haftada 15 saat ya da daha fazla yoğun şekilde spor yapan erkeklerin, haftada beş saat ya da daha az süre spor yapan erkeklere nazaran yüzde 73 oranında daha fazla sperm ürettikleri ifade dildi.

Araştırmacılar, az sayıda katılımcı olduğu ve her erkekten tek bir sperm örneği alındığı için çalışma sonuçlarının sınırlı olduğunu bildirdi. Ancak şunu da eklemeyi unutmadılar: “Tüm bu kısıtlamalara rağmen araştırma, hareket tembeli ve televizyon meraklısı hantal erkekler için bir de teselli sunuyor: Araştırma kapsamında incelenen tüm erkekler çocuk yapabilecek durumdalar.”

(Deutsche Welle Türkçe)

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