Televizyon sahibi oluyor

T24 - Son yıllarda yaptığı her işle reyting rekorları kıran Acun Ilıcalı, yakında kanal sahibi olabilir. Karamehmet Grubu’nun, yaklaşık 25 milyon dolarlık borcuna karşılık Ilıcalı’ya, ‘Show Plus’ kanalını vermeyi teklif ettiği söyleniyor.



Acun Ilıcalı, yıllardır Show TV’de yaptığı programlarla adını duyurdu. Ilıcalı, kanalına büyük paralar kazandırdı, kendi servetine de servet kattı. Ancak kanalın sahibi Karamehmet Grubu, bünyesindeki medya kuruluşlarında çalışan elemanlara maaş ve alacaklarını ödememeye başladı ya da taksitler halinde ödeme yaptı. Ilıcalı, bu süreçte gönül bağı olduğunu söyleyerek bazı programlarının ücretini almadı.



İddiaya göre, Ilıcalı’nın içerideki parası 25 milyon doları bulmuş. Karamehmet Grubu, bu aşamada Ilıcalı’ya diğer kanalı ‘Show Plus’ı ver-meyi önermiş. Ön görüşmede taraflar masadan memnun kalkmış. Son kararsa yılbaşından sonra yapılacak görüşmeye kalmış.





