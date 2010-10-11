-TELEVİZYON PSİKOLOJİK SORUN YARATABİLİR LONDRA (A.A) - 11.10.2010 - Ekran önünde uzun zaman geçiren çocukların psikolojik sorunlarının olma riskinin daha fazla olabileceği belirlendi. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nden bilim adamlarının, 10-11 yaşındaki bin 13 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmada, çocukların, zamanlarının ne kadarını bilgisayar başında oyun oynayarak ya da televizyon seyrederek geçirdiği ve ekran başında zaman geçirmenin çocuklar üzerindeki etkileri araştırıldı. Psikolojik durumlarını belirlemek için çocuklara bazı sorular soran araştırmacılar, fiziksel faaliyetlerinin yoğunluğunu ölçmek için katılımcılardan 7 gün boyunca bellerinde bir cihaz taşımalarını da istedi. Amerikan ''Pediatrics'' dergisinde yayımlanan araştırmada, her gün ekran başında 2 saat ya da daha fazla zaman geçiren çocukların fiziksel faaliyetleri yoğun olsa da, sosyal ilişkilerinde daha fazla güçlükle karşılaştıkları ve daha fazla duygusal sorunlara sahip oldukları görüldü. Bugüne dek yapılan araştırmalar, fiziksel faaliyetlere sahip çocukların ekran önünde geçirilen saatlerin olumsuz etkilerini telafi ettiğini göstermişti.