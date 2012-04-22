Televizyon Ödülleri'nde Muhteşem Yüzyıl ve Yalan Dünya fırtınası esti

Senaryosunu geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Meral Okay’ın yazdığı ‘Muhteşem Yüzyıl’ Antalya Televizyon Ödülleri gecesinde en iyi senaryo dahil dört ödül aldı. Gecenin en fazla ödül alan yapımı ise Yalan Dünya adlı komedi dizisi oldu.



Gecede Star TV’de yayınlanan ‘Muhteşem Yüzyıl’ en iyi senaryo ve en iyi dönem dizisi ödülleri dahil toplam dört dalda ödüle layık görüldü.

Star TV’nin bir diğer dizisi Behzat Ç.’nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ise en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Melike Öcalan ve Caner Cindoruk'un sunduğu gecenin en fazla ödül alan yapımı ise 5 ödülle ‘Yalan Dünya’ adlı komedi dizisi oldu.



'Okay'lı film ağlattı'



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın gecede yaptığı konuşmasına dün yaşamını yitiren Ayten Alpman ve geçtiğimiz günlerde yaşamlarını yitiren Meral Okay ile Ekrem Bora'yı anarak başladı.

Gecede bir süre önce yaşamını yitiren Meral Okay için hazırlanan film gösterildi.

Filmin gösterimi sırasında bazı sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Gecede ödül alan kişi ve yapımların tam listesi şöyle:

En iyi Dram Dizisi: Hayat Devam Ediyor

En İyi Komedi Dizisi: Yalan Dünya

En İyi Gençlik Dizisi: Elde Var Hayat Sınav

En İyi Dönem Dizisi: Muhteşem Yüzyıl

En İyi Dram Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Bingöl (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

En İyi Dram Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu: Meral Çetinkaya (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

En İyi Dram Dizisi Erkek Oyuncu: Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi)

En İyi Dram Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu: H. Avni Danyal (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

En İyi Dram Dizisi Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban (Hayat Devam Ediyor)

En İyi Dram Dizisi Senaryo: Meral Okay (Muhteşem Yüzyıl)

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Evgar (1 Kadın 1 Erkek)

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Olgun Şimşek (Yalan Dünya)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gupse Özay (Yalan Dünya)

En İyi Komedi Dizisi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bartu Küçükçağlayan (Yalan Dünya)

En İyi Komedi Dizisi Yönetmen: Jale Atabey Özberk (Yalan Dünya)

En İyi Komedi Dizisi Senaryo: Burak Aksak (Leyla ile Mecnun)

En İyi Dizi Film Görüntü Yönetmeni: Ercan Özkan (Muhteşem Yüzyıl)

En İyi Dizi Film Sanat Yönetmeni: Nilüfer Giritlioğlu (Muhteşem Yüzyıl)

En İyi Dizi Film Müzik: Nail Yurtsever, Cem Tuncer (Öyle Bir Geçer Zaman Ki)

En İyi Ana Haber Bülteni Sunucusu: Cem Öğretir (ATV)

En İyi Çocuk Programı: Pepee (TRT Çocuk)

En İyi Ekonomi ve Sektör Programı: Finans Cafe (CNBC-E)

En İyi Güncel Sanat Programı: Gece Gündüz (NTV)

En İyi Haber/Tartışma Programı: Haberaktif (TV 8)

En İyi Kadın Programı: Derya'nın Dünyası (Kanaltürk TV)

En İyi Komedi Programı: Koca Kafalar İle Baba Haber Bülteni (Kanal D)

En İyi Kültür İçerikli Program: Üstün Dökmen'le Küçük Şeyler (Star TV)

En İyi Magazin Programı: Show Kulüp (Show TV)

En İyi Sağlık Programı: Doktorum (Kanal D)

En İyi Sohbet Programı: Muhabbet Kralı (TV 8)

En İyi Spor Programı: Bizim Stadyum (TV 8)

En İyi Talk Show/Müzik-Eğlence Programı: Disko Kralı (TV 8)

En İyi Bilgi/Kültür İçerikli Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

En İyi Şov İçerikli Yarışma Programı: Survivor Ünlüler-Gönüllüler (Show TV)

En İyi Belgesel Yapım: Yüz Karası Değil, Ekmek Parası (İz TV)