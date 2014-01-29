Televizyon kumandası mikrop yuvası çıktı!

Amerikan kadın dergisi Real Simple, ev hanımlarına evin en çok bakteri toplayan noktalarını açıkladı. Evde görünmeyen kirlerin en çok toplandığı bölge olarak kumanda seçildi.

Genellikle temizlenmeyen ve sürekli elden ele dolaşan uzaktan kumanda, yüzeyinde tehlikeli bakteriler bulunduruyor. Dergi sıralamada ikinci olarak diş fırçalarının bulunduğu kabı seçti. Akla en son gelecek olan ‘evin en pis noktaları’ listesinde sırayı kapı kolları ve bulaşıklık takip etti. Öte yandan klozetin sifonla temizlenmediğini savunan dergi, mikropların bu yüzden 6 metre yukarı fırlayarak banyoyu sarabileceğini belirtti.