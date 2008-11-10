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Sağlık

Televizyon karşısında oturmak obezleştiriyor

Diyet, Obezite ve Beslenme Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Özyazar, günde 1 saat televizyon karşısında oturanların obezite riskinin daha yüksek olduğunu söyledi.

10 Kasım 2008 02:00

Diyet, Obezite ve Beslenme Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Özyazar, günde 1 saat televizyon karşısında oturanların, oturmayanlara göre daha fazla obezite riski taşıdığını bildirdi.

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Obezite gelişmiş ülkelerde artıyor

Prof. Dr. Özyazar, Çeşme'de düzenlenen 5. Ulusal Obezite Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hareketsizlik ve sürekli oturmaya bağlı kilo artışı ile bunun oluşturduğu sağlık sorunlarının gittikçe arttığını, televizyonun da kilo alınmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmenin sunduğu konforla birlikte şişmanlamanın genel bir hastalık halini aldığını vurgulayan Prof. Dr. Özyazar, şişmanlığın bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Şişmanlık ve obezlikten kurtulmak isteyen hastaların psikiyatr ve psikolog kontrolüne girmelerinin şart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özyazar, şunları kaydetti:

"Günde 1 saat televizyon karşısında oturanlar, oturmayanlara göre daha fazla obezite riski taşıyor. Çocuklar televizyon başından kalkıyor, bilgisayar başına oturuyor. Üstelik bunlar birer ödül mekanizması olarak görülüyor. Oysa tam tersi olmalı. Bizde yiyen çocuk sağlıklı çocuk olarak görülüyor, oysa bu algı son derece yanlış. Şişmanlık sadece estetik görünüm olarak sorun değildir, önemli olan vücuttaki yağ oranıdır. Hastalarımızın sadece diyetisyenlere gidip zayıflamayı düşünmeleri de yine önemli yanlışların başındadır. Şişmanlığın kaynağını bulmadan, böbrek ve tiroit gibi bozuklukları kontrol etmeden diyetisyene gitmek yetersizdir ve çoğu zaman istenilen sonuç alınamamaktadır."

Diyet, Obezite ve Beslenme Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva ise kilo sorunlarıyla baş etmenin en etkili yolunun egzersiz yapmak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Siva, haftada en az 150 dakikanın tempolu yürüyüşe ayrılması gerektiğini ifade etti.

(AA)

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