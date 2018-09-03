Televizyon kanalı aldığı iddiasına CHP'li Tuncay Özkan'dan yanıt: Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır

CHP'nin Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın bir televizyon kanalı satın aldığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Kişisel Twitter adresinden açıklama yapan Özkan, "Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır" dedi.

CHP'nin iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan'ın 1,5 milyon dolar karşılığı KRT kanalının yüzde 51'ini satın aldığı ileri sürüldü. Kanalın doğrudan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak'a bağlı olacağı ve başına da Adnan Bulut'un getirildiği iddia edilmişti. Özkan sosyal emdya adresindenşunları şöyledi:

"Bu tür haberler gerçek dışıdır. Hiçbir ticari faaliyetim olmadığı gibi hiç kimseyle birlikte televizyon kanalı satın almadım. Bu haberler yıpratma maksatlı politik kampanyalardır. Gerçekle alakası yoktur."