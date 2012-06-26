Televizyon izlerken gözlüğünün camı patladı

Antalya’ya tatil için gelen ilköğretim öğrencisi 8 yaşındaki Efe Güler televizyon izlediği sırada dereceli gözlüğünün camı patladı.

Cam parçaları sağ gözüne saplanan ve hemen ameliyata alınan Efe, 45 dakikalık operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı Akçay Beldesi’nde oturan Efe Güler, annesi 40 yaşındaki Nilgü Güler ile birlikte yaz tatili için Antalya’ya geldi. Anne ve babası daha sonra Akçay’a dönen Efe Güler anneannesi, dedesi, dayısı ve yengesinin oturduğu Portakal Çiçeği semtinde bulunan evde kaldı.

İddiaya göre, Efe hafta sonu televizyon izlediği sırada 2 yıldır kullandığı dereceli gözlüğünün sağ camı aniden patladı.

Kanlar içinde kaldı

Fırlayan cam parçaları Efe Güler’in sağ gözüne saplandı. Gözü kanlar içinde kalan Efe, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada ameliyata alınan Efe’nin gözüne saplanan cam parçaları, 45 dakikalık operasyonla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Efe, sağ gözünü kaybetmekten son anda kurtuldu.

Yaşadığı olayı anlatan Efe Güler, “Televizyon seyrediyordum, o anda gözlüğümün camı patladı. Gözümün içine cam girdi, birini çıkartabildim, ikincisini çıkartamadım. Şu an gözüm iyi görebiliyorum” diye konuştu. (DHA)