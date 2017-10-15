Televizyon hırsızlarından 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de bir lokantadan LCD 2 televizyon çalan Çağlar Ç. ile Serkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y., Çağlar Ç. ve Erkan Y., kapısını zorlayarak, girdikleri lokantadan 106 ekran LCD 2 televizyon çaldı. Şüpheliler, çaldığı televizyonları otomobile koyarak, olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Daha sonra şüpheliler, araçlarını tamir için sanayi çarşısında bir kaportacıya götürdü ardından çalıntı televizyonları araçtan indirip, dükkanın bir köşesine bıraktı. Tamirin bitmesinin ardından dükkan sahibine tamir parasını ödemeyen 3 şüpheli, televizyonları bırakıp, otomobile binerek kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin Serkan Y., Çağlar Ç. ve Erkan Y. olduğunu belirledi. Daha önce de hırsızlık olaylarından poliste suç kaydı olduğu belirtilen 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Serkan Y. ve Çağlar Ç., mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Diğer şüpheli Erkan Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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