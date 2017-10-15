T24 LogoT24 Logo
Gündem

Televizyon hırsızlarından 2'si tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de bir lokantadan LCD 2 televizyon çalan Çağlar Ç

15 Ekim 2017 14:34

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de bir lokantadan LCD 2 televizyon çalan Çağlar Ç. ile Serkan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Y., Çağlar Ç. ve Erkan Y., kapısını zorlayarak, girdikleri lokantadan 106 ekran LCD 2 televizyon çaldı. Şüpheliler, çaldığı televizyonları otomobile koyarak, olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, bir süre sonra maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Daha sonra şüpheliler, araçlarını tamir için sanayi çarşısında bir kaportacıya götürdü ardından çalıntı televizyonları araçtan indirip, dükkanın bir köşesine bıraktı. Tamirin bitmesinin ardından dükkan sahibine tamir parasını ödemeyen 3 şüpheli, televizyonları bırakıp, otomobile binerek kaçtı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin Serkan Y., Çağlar Ç. ve Erkan Y. olduğunu belirledi. Daha önce de hırsızlık olaylarından poliste suç kaydı olduğu belirtilen 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Serkan Y. ve Çağlar Ç., mahkemece tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi. Diğer şüpheli Erkan Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRLCDSerkanOlay Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat CaddesiErkanDahaTamirinPolisGözaltınaEskişehirTipi CezaeviDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24