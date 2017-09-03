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Dünya
Deutsche Welle

Televizyon düellosuna dakikalar kaldı

Almanya’da genel seçimlere üç hafta kala Başbakan Angela Merkel ve rakibi Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz bu akşam televizyonda kozlarını paylaşıyor. Düelloda Türkiye’nin de gündeme gelmesi bekleniyor.

03 Eylül 2017 23:21

Almanya'da 24 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimlerde yarışan en büyük iki partinin başbakan adayları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz bu akşam televizyon düellosunda karşı karşıya gelecek.

TSİ 21:15'te başlayacak ve yaklaşık 90 dakika sürecek olan TV düellosu ARD, ZDF, RTL ve SAT.1 olmak üzere dört kanalda canlı olarak yayınlanacak. Liderler, televizyon düellosunda dört gazetecinin sorularına yanıt verecek.

İki lider arasındaki televizyon düellosunun kararsız seçmenin oyları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bild am Sonntag gazetesi tarafından Emnid kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan bir ankete katılanların yüzde 30'u televizyon düellosunun seçmenlerin oylarını güçlü bir şekilde etkileyeceğine inanıyor. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu düellonun hiç bir etkisi olmayacağı görüşünü savundu.

Hristiyan Birlik'in oyları önde

Sosyal Demokratlar televizyon düellosunda oylarının daha da artacağı konusunda ümitliler. Parti düelloyu toplu halde izleyebilmek için Almanya'nın çeşitli kentlerinde toplam 200 kadar etkinlik düzenledi.

Ancak gözlemciler, Sosyal Demokratların Başbakan Adayı Schulz'un pek şansı olmadığını savunarak, kamuoyu yoklamalarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin açık ara önde olduğuna dikkat çekiyorlar.

Emnid'in yaptığı son ankete göre, Sosyal Demokratların oyları bir puan artarak yüzde 24'e yükselmiş olsa bile, hâlâ Hristiyan Birlik'in 14 puan gerisinde bulunuyor. Emnid kamuoyu araştırma şirketinin tahminlerine göre Hristiyan Birlik partilerinin oy oranı yüzde 38 civarında olacak.

SPD'nin tanıtım hatası

Almanya'da televizyon düellosuna saatler kala Sosyal Demokrat Parti'nin "Televizyon Düellosu: Merkel açık ara farkla Schulz'un karşısında kaybetti” ifadesinin yer aldığı google tanıtımı tepki topladı.

Hristiyan Demokrat Birlik partili siyasetçi Jan Günther twitter hesabından söz konusu tanıtımın ekran görüntüsünü twitter üzerinde paylaşmasıyla hatanın farkına varıldı.

Sosyal Demokrat Parti yönetimi, Twitter hesabından paylaştığı mesajda özür dileyerek hatanın hizmet sunucundan kaynaklandığını savundu. Mesajda, "Google'daki hizmet sunucuda bir hata oluştu. Bu bizim tarzımız değil. Bu karışıklıktan dolayı özür dileriz” ifadesi yer aldı.

Türkiye konusunun gündeme gelmesi bekleniyor

Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokratların Başbakan Adayı Martin Schulz arasındaki televizyon düellosunda sosyal adalet, emeklilik ve eğitim gibi iç siyaseti ilgilendiren konuların yanı sıra uluslararası politikanın da gündeme gelmesi bekleniyor. Uluslararası konular arasında ise Türkiye de bulunuyor.

Martin Schulz'un, Başbakan Merkel’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik pasif bir tutum sergilemekle suçlayacağı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/epd, JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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