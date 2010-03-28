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Televizyon divalarının birincisi Özgü Namal

‘Türkiye’nin en başarılı dizi oyuncuları’ anketinde Özgü Namal ‘Hanımın Çiftliği’ dizisindeki rolüyle birinci oldu.

28 Mart 2010 02:00

 T24- İnternet kadın portalı iVillage’in ‘Türkiye’nin en başarılı dizi oyuncuları’ anketinde Özgü Namal ‘Hanımın Çiftliği’ dizisindeki rolüyle birinci oldu.

 7 bin 545 kişinin katıldığı ankette Namal, oyların yüzde 23.9’unu aldı. Onu 22.4 ile Nurgül Yeşilçay  (Aşk ve Ceza), 17.3 ile Tuba Büyüküstün (Gönülçelen) izledi. Beren Saat oyların yüzde 17.1’ini  alarak dördüncü oldu. 

Başarılı kadın dizi oyuncuları
5- Fahriye Evcen % 4.7 (Yaprak Dökümü)
6- Cansu Dere % 4.4 (Ezel)
7- Pelin Karahan %  2.2 (Kavak Yelleri)
8- Gökçe Bahadır % 1.9 (Yaprak Dökümü)
9- Aslı Tandoğan % 1.8 (Kapalıçarşı)
10- Nehir Erdoğan % 1.7 (Aşk Bir Hayal)
11- Berrak Tüzünataç % 1.4 (Bu Kalp Seni Unutur mu?)
12- Vildan Atasever % 1.2 (Samanyolu)

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